SVETSKI POZNAT TRIBUTE SHOW MAJKL DŽEKSON U BEOGRADU: On je najbolji imitator velikog umetnika i gledali smo ga u srpskom filmu

Human Nature Live Show najbolji svetski tribute show posvećen kralju popa Majklu Džeksonu, posle velikih svetskih scena, prvi put u Beogradu 22. aprila u MTS Dvorani.

Ulogu Majkla Džeksona nosi Migel Konča, koji je priznat kao najbolji imitator legendarnog umetnika. Koncert će, osim muzičkog, pružiti i izvanredno vizuelno iskustvo evocirajući umetnički i muzički univerzum Majkla Džeksona zahvaljujući izvanrednoj koreografiji, kostimima, plesačima, pratećim vokalima, vrhunskim muzičarima, a pre svega frontmenu bez premca koji je i glasovno i plesom sposoban da stvori iluziju da je lično Džekson na sceni.

foto: Simone di Luca

Ono što je posebno je što će publika videti šou koji je Džekson planirao za svoju povratničku turneju “This Is It”, koju nikada nije održao zbog prerane smrti. Uz originalne koreografije, koje u nekim segmentima prevazilaze zakon gravitacije, publika će uživati u hitovima od “Thriller” do “Billie Jean” preko “Smooth Criminal” do “Dangerous”.

Inicijativu za ovaj zadivljujući projekat dao je Džonatan “Sugarfoot” Moffett, legendarni bubnjar Majkla Džeksona, a u delo je sproveo Aleksandro Sabatini uspevši da strast miliona Džeksonovih poklonika pretvori u nešto stvarno uz pomoć pre svega Migela Konče, koga su Sony Music i “Rolling Stone” označili kao zvaničnog imitatora. Osim nastupa uživo, Konča je igrao Majkla Džeksona i u filmu "Spomenik Majklu Džeksonu".

foto: Simone di Luca

"Human Nature Live Show“ je događaj za celu porodicu, koji je proistekao iz iskrenog prijateljstva i zajedničke strasti prema umetniku koji je ušao u istoriju muzike i nikada nije prestao da pokreće generacije i generacije.

Cene ulaznica

Prodaja ulaznica počinje 1. februara u 11 časova na prodajnim mestima i preko online platformi. Cena ulaznica zavisi od sektora sedenja i kreće od 3.900 do 5.200 dinara.

(Kurir.rs)