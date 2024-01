OVO SU GLAVNI FAVORITI ZA POBEDU NA "PESMI ZA EVROVIZIJU" Zbog ovih pesama nastala BURA NA MREŽAMA, a oni su se izdvojili (VIDEO)

Na zvaničnom Jutjub kanalu "RTS Pesma Evrovizije" izašlo je svih 28 kompozicija koje su u trci za predstavnika Srbije na "Pesmi Evrovizije".

U oba polufinala u takmičenju "Pesma za Evroviziju" predstaviće se po 14 kompozicija, a najboljih osam iz svakog polufinala boriće se 2. marta u velikom finalu za pobedu, a najbolja po glasovima publike i stručnog žirija predstavljaće Srbiju na Pesmi Evrovizije u Malmeu.

Na društvenim mrežama već su se izdvoji favoriti. Na platformama poput TikToka, korisnici istih mahom dele numeru Anđele Ignjatović Breskvice "Gnezdo orlovo", pesmu Teya Dore "Ramonda", ali i Zejne "Najbolja".

Takođe na Jutjubu najveći broj pregledaju imaju Breskvičina pesma, čak milion, Konstraktina "Novo, bolje" preko 400 hiljada pregleda, Teya Dora preko 350 hiljada pregleda, dok oko 200 hiljada pregleda imaju numere: Zorja "Lik u ogledalu", Zejna i Filari "Ko je ta žena" .

Inače, utvrđen je i raspored učesnika takmičenja po polufinalima, koja će biti održana 27. i 29. februara, kao i redosled nastupanja.

Prvo polufinale

1. Marko Mandić – Dno

muzika: Nemanja Filipović, Marko Mandić

tekst: Marko Mandić, Nemanja Filipović

2. M.IRA – Percepcija

muzika: Mira Maletković, Lazar Belić

tekst: Mira Maletković

3. Bojana x David – No No No

muzika: Boris Subotić

tekst: Boris Subotić, Violeta Mihajlovska

4. Lena Kovačević – Zovi me Lena

muzika: Darko Dimitrov, Robert Bilbilov

tekst: Vladimir Danilović, Darko Dimitrov

5. Saša Báša i VirtualRitual – Elektroljubav

muzika: Saša Báša, Petar Milošević, Aleksa Stanković

tekst: Saša Báša

6. Martina Vrbos – Da me voliš

muzika: Martina Vrbos

tekst: Martina Vrbos

7. Filarri – Ko je ta žena

muzika: Nikola Kirćanski Kei

tekst: Andrijano Kadović Ajzi

8. Breskvica – Gnezdo orlovo

muzika: Henny, Jhinsen

tekst: Relja Torinno

9. Hristina – Bedem

muzika: Hristina Vuković

tekst: Hristina Vuković

10. Ivana Vladović – Jaka

muzika: Milan Stanković – SevdahBaby

tekst: Milan Stanković – SevdahBaby

11. Chai – Sama

muzika: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai

tekst: Rap Gorilla, Teodora Vlahović Chai, Aleksandar Ilić

12. Zorja – Lik u ogledalu

muzika: Zorja, Lazar Pajić

tekst: Zorja, Vladan Maksimović

13. Kavala – Vavilon

muzika: Boris Krstajić

tekst: Jana Rančić, Boris Krstajić

14. Keni nije mrtav – Dijamanti

muzika: Mateja Đokić, Matija Pešić, Sava Tomić

tekst: Mateja Đokić

Drugo polufinale

15. Nadia – Sudari

muzika: Nađa Terzić, Kosta Pantelić, Nikola Denčić

tekst: Nađa Terzić

16. Hydrogen – Nemoguća misija

muzika: Hydrogen

tekst: Hydrogen

17. Iva Lorens – Dom

muzika: Iva Lorens, A.N.D.R.

tekst: Iva Lorens

18. Zejna – Najbolja

muzika: Marko Drežnjak

tekst: Zvonimir Đukić

19. Filip Baloš – Duga je noć

muzika: Filip Baloš, Ivana Lukić Jymenik

tekst: Filip Baloš, Ivana Lukić Jymenik

20. Nemanja Radošević – Jutra bez tebe

muzika: Saša Milošević Mare

tekst: Saša Milošević Mare

21. Yanx – Kolo

muzika: Yanx

tekst: Yanx, Mikos Mikeli

22. Kat Dosa – Tajni začin

muzika: Slobodan Veljković Coby

tekst: Slobodan Veljković Coby, Bojana Vunturišević

23. Džordži – Luna park

muzika: Slavko Milovanović

tekst: Pavle Subotić

24. Dušan Kurtić – Zbog tebe živim

muzika: Dušan Kurtić, Ivan Kurtić

tekst: Dušan Kurtić, Ivan Kurtić

25. Teya Dora – Ramonda

muzika: Teodora Pavlovska, Luka Jovanović

tekst: Teodora Pavlovska, Andrijano Kadović Ajzi

26. Konstrakta – Novo, bolje

muzika: Milovan Bošković, Jovan Antić, Ana Đurić

tekst: Ana Đurić

27. Milan Bujaković – Moje tvoje

muzika: Petar Pupić

tekst: Lionel Lombard, Maya Sar

28. Durlanski – Muzika

muzika: Rap Gorilla

tekst: Rap Gorilla, Aleksandar Ilić, Dušan Anisimov

Osim gledalaca RTS-a koji će takmičenje moći da prate na programima RTS-a i putem RTS Planete, „Pesmu za Evroviziju“ moći će da prate i gledaoci širom Evrope i sveta putem zvaničnog Jutjub kanala Pesme Evrovizije.

