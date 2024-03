TIKA ŠPIC O BOLESTI LANETA GUTOVIĆA! Glumac mu poslao samo jednu PORUKU: "Krio je koliko je bolestan, mislio sam da je sve u redu"

Glumac Predrag Pepi Smiljković je otkrio kakav je bio Milan Lane Gutović poslednjih dana u bolnici, ali je izneo i svoj stav po pitanju ćerke Milice i njenih tvrdnji da su ona i sestra, kako ona tvrdi, lažno lišene nasledstva.

Predrag je sada otkrio kako je saznao da mu je dobar prijatelj oboleo od raka pluća.

- Bili smo izuzetni prijatelji, kao braća smo bili. Čuli se redovno, ali je on je krio od nas prijatelja razmere njegovog problema, mislim na zdravlje. Mi smo se dogovarali za neku seriju, čak smo tada bili u komunikaciji, i Saša Dulić i ja i trebalo je Lane, gledali smo kako ćemo, šta ćemo. Međutim, posle toga se odjednom utišao. Tada je bila aktuelna korona i preko vibera smo komunicirali svakodnevno, zezali se, slali interesantne snimke, poruke, i u jednom trenutku, pošto se on zezao i na temu korone, rekao je da je kod doktora, pitao sam ga šta se desilo, kad mi odgovara: "Ne pitaj me ništa, pluća, ozbiljno je" - istakao je glumac prisetivši se tužnih trenutaka, pa nastavio:

- Ja sam mislio da je to korona, mislio sam da će to sve biti u redu, neće grom u koprive. U jednom trenutku mi je stigla poruka da mu donesem crvene tablete ili pilule, pitao sam ga: "Rođo šta je ovo?", a on mi je rekao da je pogrešio, da je hteo sinu, on je na spratu. Bilo mi je čudno, i sve do trenutka do kad ga nisu prebacili na VMA, ja nisam znao razmeru te bolesti, i morao sam da zovem jednog našeg drugara, komšiju njegovog, koji mi je saopštio o čemu se radi - priča čuveni Tika Špic.

Kakav je bio, ali i kako je živeo Lane Gutović, njegov prijatelj i poznati glumac Pepi je otkrio:

- Njegov život su u stvari nečijih pet života. On je imao svoju stranu ličnosti koju ste mogli da vidite svaki dan, a imao je i stranu ličnosti koju niste mogli da vidite, već samo pojedini ljudi, prijatelji. Ja sam jedan od njih, čast mi je da to kažem, ta druga strana ličnosti je mnogo bolja nego ova što je bila za javnost. To je bio divan čovek, šta god ko mislio, jer čovek tog formata nije dozvoljavao da mu svako priđe. I naravno, jer ja znam kako je to iz svoje perspektive, kad svako polaže pravo da vam nešto kaže i da dođe i bude u vašoj blizini. Bio je i patriota, takođe je bio izuzetno talentovan po svakom pitanju i osnovu, ali je imao "interesantan" odnos sa ženama, to je bio njegov glavni problem.

Predrag je istakao da nije ni znao da postoje dve ćerke.

- Posle sam video da su mu došle njegove dve ćerke, sveštenik je na grobu rekao da su mu tu deca, ali ja sam znao Paju i Janka, međutim, njih dve nisam znao, znam da je jedna glumica, baš je lepa, drugu nisam ni znao, to je krio od svih nas, takođe, da je imao još dece pored Paje i Janka - rekao je glumac, te istakao da li je u kontaktu sa Lanetovom porodicom.

- Jesam, ali su se desile neke intimne stvari o kojima ja ne želim da govorim. Znam Biljanu, znam Paju i Janka, divna su deca i momci, Biljana je divna žena, ovo govorim najiskrenije. Ali se desilo nešto pred kraj, pa nisam toliko komunicirao sa Biljanom, ali sa momcima jesam - istakao je glumac.

Smiljković je prokomentarisao navode Lanetove ćerke Milice povodom nasledstva koje je on ostavio za sobom.

- Čisto sumnjam da je to moglo da se desi baš tako, ne mogu da tvrdim, jer jednostavno nisam bio. Ja kada sam išao par dana pred kraj, on čovek nije bio komunikativan, da je to pred smrt rekao nekome, malo mi je čudno, ali Bože moj, svako ima pravo i da tvrdi i da iznese u javnost, iako ja ne bih to radio jer je njihova intimna stvar. Ali kažem, ja kada sam bio sa čovekom nisam mogao da komuniciram jer nije bio pri svesti - rekao je glumac.

Na Miličine tvrdnje kako je sestra pustila dva čoveka i da su napravili, kako ona kaže, lažno usmeno zaveštanje gde su lišili nasleđa njenu sestru i nju, on je prokomentarisao:

- Znači to možemo da budemo taj doktor što je u penziji i ja. Mi smo bili obučeni u skafandere, kažem kakvu sam sliku zatekao kada sam bio, ali ja njih tu nisam video. Mi smo bili sami, možda su ti ljudi bili neki drugi dan. Možda tu postoje neke sličnosti, da su dva čoveka, ali koja dva čoveka? To je jedno, drugo, rekao sam u kakvom stanju je bio, a treće, kada sam ja njemu spomenuo tu ćerku koja je lepa, kada sam je pre mnogo godina video na Zvezdari, on mi je rekao da jeste njegova, ali i da je on neke stvari završio i razveo se od te žene sa kojom ima ćerku. Kažem, bezveze mi je to usmeno zaveštanje, moguće je, ali znam da je imao neki iskristalisani stav po tom pitanju. Za sve vreme našeg druženja ništa nisam čuo u vezi njih - rekao je Predrag.

(Kurir.rs/Telegraf/A.G.)

