VERBALNI OKRŠAJ NA OSKARIMA IZMEĐU DVOSTRUKE DOBITNICE I VODITELJA: Sramno je isprozivao pred svima, a ona ga potom SOČNO OPSOVALA

Ni jučerašnji Oskar nije mogao da prođe bez problematičnih opaski i sočnih odgovora na to. U centru ove priče jesu voditelj Džimi Kimel i glumica Ema Stoun kojoj je sinoć pripao Oskar za najbolju glumicu ("Poor things") što je drugo priznanje koje joj je dodelila Američka akademija za nauku i umetnost. Podsetimol, ovu nagradu dobila je i 2016. za ulogu u filmu "La la land". Šta je to poznato TV lice reklo pa se glumica iznervirala, kako mnogi ocenjuju?

"To su svi delovi "Poor things" koje smemo da da prikažemo na TV-u", rekao je Džimi Kimel na dodeli "Oskar 2024", aludirajući na gole scene koje je Ema Stoun snimila u tom filmu.

foto: Avalon.red / Avalon / Profimedia

Gledaoci ističu da je Ema nakon te opaske rekla suprugu Dejvu Mekariju: "On je kreten". Mnogi se slažu sa time da je to izgovorila pa ističu: "I ja sam to primetio/la".

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Tu su i oni koji tvrde suprotno: "To apsolutno nije ono što kadar sa dodele Oskara prikazuje", "Ne pokušavajte da čitate s usana ako nemate sve što je rekla", “Ljudi samo stvaraju svoj narativ. Ne možete sa sigurnošću da kažete šta je rekla".

Ima i onih koji ističu da je Kimel bio u pravu jer film obiluje intimnim scenama.

foto: Searchlight Pictures/PLANET / Planet / Profimedia

Glumica Ema Stoun pojavljuje se u izuzetno eksplicitnim scenama u filmu "Poor things". Govorila je o tom delu svoje uloge koja joj je donela brojne nagrade, između ostalih i Zlatni globus. U crnohumorističnom- naučnofantastičnom filmu iz 2023. reditelja Jorgosa Lantimosa i scenariste Tonija Meknamare glumi Belu Bakster odnosno Viktoriju Blesington, mladu ženu koju je naučnik oživeo nakon što je sebi oduzela život. Nakon toga je pobegla sa razvratnim advokatom i upustila se u avanturu samospoznaje.

foto: Searchlight Pictures/PLANET / Planet / Profimedia

Ema Stoun rekla je da nije bilo izazovno snimati scene seksa. "Na neki način, to je bio najlakši deo jer je bio koreografski". Objasnila je šta je bilo teže: "Smišljati kako da poneseš ili pojedeš 60 portugalskih kolača, čiji je prvi zalogaj izvrstan, ali na kraju stvarno želiš da se ispovraćaš".

Ema se na malom ekranu pojavljuje naga, a scene seksa pokrenule su brojne komentare. Ona je napomenula šta je bilo teže snimati od takvih kadrova: "Ili da prvi put vidi smrt i raspadanje... mnogo je izazovnije od golotinje, što je jedino za šta me ljudi pitaju".

foto: YouTube/ SearchlightPictures

Film je zasnovan na istoimenom romanu Alasdira Greja iz 1992. godine. U filmu igraju i Markl Rafalo, Vilem Dafo, Kriostofer Abot, Rami Jusef i Džerod Karmajkl.

"Seks je očigledno veliki deo njenog iskustva i njenog razvoja kao što je, mislim, za većinu ljudi u životu. Ali za nju je to jedan od mnogih aspekata uz njeno otkriće hrane ili filozofije, putovanja i plesa. Seks je još jedan aspekt", poručila je Ema Stoun, prenosi People.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

