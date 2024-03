"VIDEO SAM OBJAVU SVOJE SESTRE..." Oglasio se sin Laneta Gutovića nakon HAOSA oko nasledstva

Spasoje Gutović, jedan od dvojice sinova pokojnog Milana Laneta Gutovića, rekao je da je video objavu svoje sestre u vezi s nasledstvom svog oca, ali da ne želi da to javno komentariše.

- Video sam objavu, ali ne želim da komentarišem ništa vezano za tu temu. Hvala vam na razumevanju - kratko je rekao Spasoje za Večernje Novosti.

foto: Nikola Anđić

Spasoje je inače jedan od dvojice sinova legendarnog glumca, kog je dobio u braku s drugom suprugom, Biljanom Knežević. Gutovićev drugi sin zove se Jakov.

Milica Gutović ćerka je iz prvog braka glumca, a ona ima i sestru Nevenu.

foto: Facebook

Podsetimo, Milica Gutović oglasila se pre dva dana na svom Fejsbuk profilu putem video snimka, uz tvrdnje da je medicinska sestra pred smrt njenog oca, koji se, po njenom iskazu, tada nalazio na intenzivnoj nezi, uvela dvojicu muškaraca koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom.

Prema Miličinoj priči, oni su bili svedoci, zajedno sa medicinskom sestrom, navodnog usmenog zaveštanja kojim se ona i njena sestra Nevena lišavaju nasledstva.

foto: Marina Lopičić

Kako dalje tvrdi, njen otac je na dan kada je usmeno zaveštanje napravljeno, bio pod kiseoničkom maskom i kacigom, jer bez nje nije mogao da diše, a u prilog ovome u videu je podelila fotografiju svog oca od tog dana.

Oglasio se i glumac Predrag Pepi Smiljković

Glumac Predrag Smiljković, čuveni Tika Špic iz "Porodičnog blaga", oglasio se juče, te otkrio da je pokojnog Laneta Gutovića video par dana pred smrt.

- Čisto sumnjam da je to moglo da se desi baš tako, ne mogu da tvrdim, jer jednostavno nisam bio. Ja kada sam išao par dana pred kraj, on čovek nije bio komunikativan, da je to pred smrt rekao nekome, malo mi je čudno, ali Bože moj, svako ima pravo i da tvrdi i da iznese u javnost, iako ja ne bih to radio jer je njihova intimna stvar. Ali kažem, ja kada sam bio sa čovekom nisam mogao da komuniciram jer nije bio pri svesti - rekao je glumac.

foto: Printscreen

Na Miličine tvrdnje kako je sestra pustila dva čoveka i da su napravili, kako ona kaže, lažno usmeno zaveštanje gde su lišili nasleđa njenu sestru i nju, on je prokomentarisao:

- Znači to možemo da budemo taj doktor što je u penziji i ja. Mi smo bili obučeni u skafandere, kažem kakvu sam sliku zatekao kada sam bio, ali ja njih tu nisam video. Mi smo bili sami, možda su ti ljudi bili neki drugi dan. Možda tu postoje neke sličnosti, da su dva čoveka, ali koja dva čoveka? To je jedno, drugo, rekao sam u kakvom stanju je bio, a treće, kada sam ja njemu spomenuo tu ćerku koja je lepa, kada sam je pre mnogo godina video na Zvezdari, on mi je rekao da jeste njegova, ali i da je on neke stvari završio i razveo se od te žene sa kojom ima ćerku. Kažem, bezveze mi je to usmeno zaveštanje, moguće je, ali znam da je imao neki iskristalisani stav po tom pitanju. Za sve vreme našeg druženja ništa nisam čuo u vezi njih - rekao je glumac između ostalog za Telegraf.

(Kurir.rs/ Novosti/ L. S)