"GROZNO, NAHUŠKALA JE MAJKA! BIO SAM TU U NJEGOVIM POSLEDNJIM TRENUCIMA" Oglasio se kum Milana Gutovića: "Kakva bre dva čoveka?"

Velika prašina se podigla u javnosti nakon što je ćerka legendarnog glumca Milana Laneta Gutovića, Milica Gutović, izašla u javnost sa tezom da je prevarena za očevo nasledstvo.

foto: screenshot Facebbok, Dado Đilas

Sa svih strana ljudi bliski Lanetu počeli su da se oglašavaju, a sada je svoj komentar dao i Miličin kum, Mile Zarić.

On smatra da je glavni uzrok ovog problema u stvari majka, Lanetova bivša supruga.

- Grozno je to što se dešava, pre svega zbog Laneta koji je bio veliki čovek, redak, osobenjak, dr****ja… Mislim da je u pitanju indoktrinacija majke, ona je besna na Laneta i neke stvari ne može da mu oprosti, pa to prenosi na decu, zato je Lanetova ćerka to i uradila. Loše je to. Imao bih tri sata o svemu da pričam - rekao je Zarić.

foto: Youtube/PrvaTV

Upitan da li Milica Gutović radi to zbog nekakve koristi, Zarić odgovara da ne misli da je to u pitanju.

- Nema koristi. Dao joj je kuću, to je kuća njegovih roditelja. Ružno je to što novinari rade i provlače Laneta kroz blato, on to nije zaslužio - ponovio je on.

- Ja sve znam, ja sam bio tamo u njegovim poslednjim trenucima, sve te priče su laž, kakva bre dva čoveka - rekao je Zarić pa dodao...

- Lane nije bio manipulator, lažov… Vrlo sam ljut i cela ova priča mi je bljak. Nemam prosto komentar na sve ovo - kaže ogorčeno Mile Zarić.

foto: Facebook/Milica Gutović

On je dodao da zbog ovog skandala, koji je izazvala ćerka Milica, svi u njenoj okolini imaju probleme, te se osvrnuo i na sadašnji život medicinske sestre koja brinula o pokojnom Lanetu.

- I ona sada ima probleme, ljudi je neprestano zovu, a upravo zbog toga što neprofesionalno rade svoj posao. Nema smisla - zaključio je Zarić.

(Kurir.rs/Happy/T.J.)

Bonus video:

02:04 MILAN TRIFUNOVIĆ BUGI: RAME UZ RAME SA DRAGANOM