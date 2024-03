EVO KAKO IZGLEDA UNUK LEGENDARNOG GIDRE: Jovan je OPASAN FRAJER, bavi se ovim javnim poslom i SAN je mnogih žena (FOTO)

Legendarni glumac Dragomir Bojanić Gidra iza sebe je ostavio brojne uloge u našim kultnim filmovima i serijama, a zasigurno ga svi pamte po ulozi Žike Pavlovića u „Žikinoj dinastiji“.

Iako je preminuo pre pune tri decenije, zahvaljujući nezapamćenom talentu i kultnim ulogama u domaćim filskim ostvarenjima, Gidra je zauvek ostao upamćen, te je njegova smrt 1993. godine rastužila čitav region, a najviše ćerku Jelenu koju je dobio iz burne ljubavne priče sa koleginicom Ljiljanom Kontić.

- Nije tačno da je moj deda bio švaler. On je mnogo voleo moju babu Ljiljanu i od te silne ljubavi dolazilo je i do svađe. Zbog toga su se često rastajali jedno od drugog, ali joj se on uvek vraćao. Nije odlazio zbog drugih žena, to nije istina - ispričao je Gidrin unuk, koji svojom pojavom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Jovan se bavi manekenstvom. Radio brojne kampanje za poznate brendove, revije, a pojavljivao se i u muzičkim spotovima.

Gidrin naslednik oženjen je Majom, koja je po zanimanju šminkerka, sa kojom ima sina Alekseja.

