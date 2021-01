UNUK ČUVENOG GIDRE PRAVI JE FRAJER: Žene LUDE za njegovim izgledom, a zna i VELIKE TAJNE legendarnog glumca! (FOTO)

Dragomir Bojanić Gidra, čuveni glumac koji je preminuo pre 28 godina, bio je jedan od najpopularnijih na ovim prostorima.

Za sobom je ostavio ćerku Jelenu, koju je dobio u braku sa koleginicom Ljiljanom Kontić, ali i unuka - srpskog manekena Jovana Stojanovića, čiji je deda bio rođeni Gidrin brat.

foto: Damir Dervišagić

Jovan se proteklih godina pojavljivao u spotovima domaćih zvezda, radio je brojne kampanje za poznate brendove. Veoma je atraktivan i devojke su često očarane njegovim izgledom, a pojedini kažu da ima i šarm poznatog dede, čije brojne anegdote zna.

foto: Printscreen

"Gidra je obožavao da priča viceve o Titu, a u to vreme su hapsili svakog ko to radi. Tako su jednom prilikom uhapsili i mog dedu. U stanicu je došao njegov brat da ga izbavi i kada ja ušao unutra, nigde nikoga, ni na vratima, niti bilo gde. Samo se čula buka iz neke kancelarije. Taj moj drugi deda je onda uleteo u kancelariju, a na stolu sedi Gidra, svi policajci oko njega, on priča viceve o Titu i oni svi umiru od smeha. Tako je prošlo to hapšenje", otkrio je Jovan pre nekoliko godina, kao i to da nisu tačne priče da je Gidra bio neveran svojoj ženi Ljiljani.

