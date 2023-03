KAKAV DEDA, TAKAV UNUK! Ovo je potomak legendarnog Gidre, koji važi za miljenika žena, a otkrio je kakav je GLUMAC BIO PRIVATNO

Glumac Dragomir Bojanić Gidra dobro je poznato lice i ime naše kinematografije. Odigrao je brojne uloge u našim kultnim filmovima i serijama, a glumio je i u desetak italijanskih ostvarenja što mu je donelo značajnu internacionalnu karijeru. U Italiji je bio poznat pod pseudonimom "Antoni Gidra“ (Anthony Ghidra - što na italijanskom znači zmija).

Iako je snimio veliki broj filmova, najveću popularnost, širom SFRJ, stekao je ulogom Žike Pavlovića u deset delova filma "Žikina Dinastija“.

Brak sa koelginicom

Bio je u braku sa koleginicom Ljiljanom Kontić sa kojom je dobio ćerku Jelenu, a bio je vezan i za unuka njegovog rođenog brata Milomira, koji nosi ime Jovan Stojanović.

Kakav deda takav unuk

Jovan je bio dečak kada je Gidra preminuo, od raka jednjaka, a jednom prilikom novinarima je otkrio da se odlično seća svog dede Dragomira.

- Često sam ga posećivao u njegovom stanu blizu Kalemegdana. Kakav je bio u Žikinoj dinastiji, takav je bio i u svakodnevnom životu, nasmejan i vedar. Nikada ga nisam video tužnog ili namrgođenog - rekao je svojevremeno Jovan domaćim medijima.

Medije je ineresovalo da li ima neka saznanja o pričama da je njegov deda bio neveran svojoj supruzi, što je Jovan negirao.

- Nije tačno da je moj deda bio švaler. On je mnogo voleo moju babu Ljiljanu i od te silne ljubavi dolazilo je i do svađe. Zbog toga su se često rastajali jedno od drugog, ali joj se on uvek vraćao. Nije odlazio zbog drugih žena, to nije istina - istakao je Stojanović.

Jovan se, bavi manekenstvom i radio je kampanje za poznate brendove, učestvovao na revijama, a pojavljivao se i u nekoliko muzičkih spotova.

Oženjen je šminkerkom Majom sa kojom ima sina Alekseja, a svojim šarmom osvojio je srca dama koje ga verno prate na društvenim mrežama.

