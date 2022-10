CEO ŽIVOT IH GLEDATE U ISTOM FILMU, A NISTE ZNALI DA SU MUŽ I ŽENA: Ova glumica je bila Gidrina supruga, a ljubav im je bila BURNA

Legendarni Dragomir Bojanić Gidra retko je javno govorio o privatnom životu, pa je tako mnogima promaklo da je bio u braku s koleginicom Ljiljanom Kontić, sa kojom je dobio ćerku Jelenu.

Ljubav Ljiljane i Gidre bila je na prvi pogled, a venčali su se 1966. godine, nekoliko godina pošto su se upoznali.

- Nisam verovao da mogu biti tako upecan. Kada sam bio mladić, nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednog dana biti toliko vezan za porodicu - rekao je jednom prilikom glumac.

Fotografija na kojoj je Gidra sa porodicom srećan i nasmejan, ujedno je i jedna od retkih njihovih zajedničkih fotografija koje su izašle u javnosti.

Gidra je svoju ženu jako voleo, ali bilo je problema. Zajedno su proverli trideset godina, od toga - dva razvoda i tri zaveta na večnu ljubav.

Upoznali su se na studijama glume, Ljiljana je bila dve godine starija od Gidre

Svoju romansu Ljalja, kako je Gidra često od milošte zvao svoju dragu, i glumac održavali su i posle studija dok je ona bila u pozorištu u Užicu, pa zatim u Vršcu. Venčali su se 1966. po njenom povratku u Beograd, a četiri godine kasnije dobili su i ćerku Jelenu.

Ljiljanu Kontić naša publika najbolje pamti po ulozi Ljeposave u seriji “Đekna još nije umrla, a kad će ne zna se”, a kadar je delila sa suprugom u kultnom serijalu "Žikina dinastija", tačnije u delu pod nazivom “Šta se zgodi kad se ljubav rodi”, gde je glumila profesorku muzike Miši i Nataši.

foto: Printscreen YT

Osim u "Žikinoj dinastiji", Ljiljana i Gidra su imali zajednički angažman u filmu "13. jul" iz 1982. godine.

Ljiljana je jednom prilikom istakla da je možda u svojoj karijeri mogla da uradi i više, ali joj je porodica uvek bila na prvom mestu.

foto: Printscreen/youtube

- Na Akademiji sam bila vrlo ambiciozna, ali onog trenutka kad sam se udala za Gidru, bila sam svesna da će u interesu porodice gluma morati da trpi. Valjda je to nama ženama u krvi. Gidrin humor je vedar, životan, ali on ima i dramskih uloga u kući. To je čovek koji može mnogo toga da istrpi, ali onog časa kada prsne, može svašta da se desi. Međutim, za naš brak najvažnije je da jedno u drugom poštujemo ličnost i njenu nezavisnost. Nema ništa samo za njega ili samo za mene - otkrila je glumica u jednom intervjuu s početka osamdesetih godina.

