TOPLA PRIČA O ODRASTANJU NA ULICAMA I KROVOVIMA BEOGRADA: Tribina o filmu SUNCE MAMINO sa autorima, koje možete sve da PITATE

Trideset i četvrta tribina u okviru ciklusa "Gnevni filmovi", druga u 2024. godini, biće održana u petak, 15. marta u Tribinskoj sali (prvi sprat Doma omladine Beograda). Tema novog druženja je film "Sunce mamino", a gosti kritičara Zorana Jankovića i Đorđa Bajića biće reditelj/scenarista Kosta Đorđević, direktorka fotografije Bojana Andrić, SAS i scenograf Damjan Paranosić.

Prisutni će biti u prilici da od autora čuju priču o nastanku filma, kao i da pogledaju fotografije Emilije Stanišić nastale tokom snimanja. Tribina počinje u 20 časova i trajaće sat vremena. Ulaz je slobodan.

foto: Emilja Stanišić

Film „Sunce mamino“ imao je 5. novembra 2023. svetsku premijeru na Filmskom festivalu „Black Nights“ u estonskom gradu Talinu, i to u okviru takmičarskog programa omladinskog filma „JustFilm“, dok je u redovnu bioskopsku distribuciju u srpskim bioskopima ušao 15. februara. Ova priča o odrastanju govori o nesnađenom sedamnaestogodišnjaku Relji Noveskom (glumi ga Pavle Čemerikić) koji organizuje sahranu bake u trenutku kada shvati da je to način da osvoji Anu (Alisa Radaković), devojku iz kraja u koju je već dugo zaljubljen. Sniman tokom leta 2021. godine, novi Đorđevićev film oslikava jedno beogradsko leto uz pomoć autentičnih lokacija, sve to dato kroz dramu o odrastanju na ulicama i krovovima Beograda.

Scenarista i režiser Kosa Đorđević se i u svoje prve dve filmske režije, filmovima „S/Kidanje“ (2013) i „Reži“ (2019), fokusirao na probleme odrastanja i svet tinejdžera. Osim tri dugometražne režije, Đorđević je režirao i nekoliko istaknutih serija: „Senke nad Balkanom“, „Urgentni centar“, „Ubice moga oca“, „Tajne vinove loze“ i druge. „Sunce mamino“ donosi priču o prvoj ljubavi, odnosima roditelja i dece, prijateljstvu, odrastanju i suočavanju sa smrću člana porodice. U pitanju je topla i melanholična dramedija o odrastanju u kojoj protagonista stalno manevriše između ljubavi i smrti.

foto: Emilja Stanišić

Pored Čemerikića („Ničije dete", „Teret", „Šavovi“, „Ovuda će proći put“, „Lost Country“...) i Alise Radoković („Dara iz Jasenovca“, „Zlatni dečko“, „Čuvari formule“...), ključne uloge u filmu „Sunce mamino“ tumače Branka Katić i Denis Murić, uz učešće Pavla Mensura, Dubravke Kovjanić, Draginje Voganjac, Tome Trifunovića, i nedavno preminule Melite Bihali.

U ekipi su i direktorka fotofrafije Bojana Andrić, montažer Vladimir Gojun i scenograf Damjan Paranosić . Muziku za film komponovao je srpsko-američki kompozitor i producent Filip Mitrović iz Los Anđelesa. Za potrebe filma snimljene su pesme „Ti i ja“ i „U mrak“ koje izvodi popularni hrvatski elektro sastav Nipplepeople. Produkciju filma potpisuju Kinematografska kuća (Srbija) i Marinis Media (Hrvatska). Film su producirali Miloš Ivanović, Kosta Đorđević i Bojana Andrić, a koproducirala ga je Ivana Marinić Kragić.

foto: Ema Bednarž

Podsećamo… Dom omladine Beograda je u februaru 2020. godine pokrenuo ciklus filmskih tribina koji vode filmski kritičari Zoran Janković i Đorđe Bajić, dugogodišnji hroničari srpskog filma. Peti ciklus „Gnevnih filmova“ tokom 2024. godine donosi osam tribina u čijem fokusu su najnovija filmska i serijska ostvarenja srpskih autora, kao i na problemi i fenomeni savremenog društva koje oni problematizuju i koji se u njima oslikavaju. Ovaj ciklus tribina i u novoj sezoni predstavlja svojevrsnu hronologiju aktuelnih filmskih dešavanja u Srbiji i svetu, a istovremeno će, sagledavano kroz vizure naših stvaralaca, biti i svedočanstvo vremena u kome živimo.