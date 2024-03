DAJU SILNE PARE DA BI VIDELI NJEGOVA PRLJAVA STOPALA! Ne nosi cipele već 3 godine i od toga napravio UNOSAN biznis! (VIDEO)

Džordž Vudvil ne nosi cipele od 2021. godine i maksimalno “koristi” svoja prljava stopala.

Dvadesetjednogodišnjak je internet zvezda, a uvideo je priliku da zaradi dodatni novac. Ima stranicu na TikToku, Instagramu i platformi za odrasle OnlyFans.

foto: Printscreen/Facebook

Tu su i hiljade pratilaca, od kojih pojedini mesečno izdvajaju 500 do 1.000 evra da gledaju njegova prljava stopala.

Počeo je da bosonog ide kroz svet u vreme kada se “borio za svoje mentalno zdravlje”, a kasnije su mu obožavaoci dali ideju za OnlyFans.

foto: Printscreen/Facebook

Najviše se fotografiše na javnim mestima, poput vozova ili kafića, a koliko god zvučalo bizarno morate priznati da se odlično snašao.

Tako je upoznao Rozanu (20), a tvrde da je to bila “ljubav na prvi pogled”. Nakon izvesnog vremena i ona je počela da hoda bosonoga.

Priznaju da ne uspevaju svuda da uđu bez obuće, ali da se snalaze.

“Ne smeta mi ako nagazim na staklo, ili nešto drugo. To me ne sprečava da izađem napolje. Ne želim da živim u strahu da će se nešto dogoditi, a to se odnosi i na život u celini”, rekao je Džordž.

Priznaje da njegova porodica u početku nije imala razumevanje.

“Mislili su da sam poludeo, ali nije tako. Od kada sam bosonog moje mentalno zdravlje se poboljšalo i to je jedna od najboljih stvari koju sam ikada uradio”, tvrdi mladić.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/T.J.)

Bonus video:

00:29 Kaća Lazić Darku pere noge u lavoru