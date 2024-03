"BIO SAM I LOPOV I POLICAJAC I ADVOKAT I SUDIJA! HVALE ME JER IH VOLIM I POŠTUJEM" Nikola Kojo nikad iskrenije o svojim POSLOVIMA

S obzirom na to da je uz glumu praktično odrsatao, dramski umetnik Nikola Kojo široj publici najpoznatiji je upravo kao glumac. Ipak, godine rada i višedecenijska karijera učinili su da se oproba i u drugim delatnostima filmske industrije. Naime, pored producentskog rada postao je i reditelj.

foto: Jovana Jarebica

Dok s jedne strane brojne reprize kultnih domaćih serija oživljavaju i njegov rad s početka glumačke karijere, s druge strane i Kojo je jedan od onih filmskih stvaralaca koji ne žele da živimo u prošlosti. Njegova potreba da režira i te kako ima veze s tim da publici ponudi nešto novo. Tako se pre dve godine i upustio urežiranje mini-serije "Čudne ljubavi" scenariste i kreatora Bobana Jevtića.

foto: Firefly Production

- Nije samo stvar beskonačnih repriza. Naravno, i to je jedna ozbiljna nebriga o narodu. Stvar je u delima koja su pitoma, nežna, koja donose pravo raspoloženje koje je potrebno u ovako teškim vremenima. To je razlog zašto sam se obradovao Bobanovoj ideji i prihvatio da ovo režiram u neprijatno kratkom roku. Napominjem da je od ideje da se ovo uradi do emitovanja prošlo nešto više od šest meseci - opisao je glumac u intervjuu za TV Ekran.

foto: Printscreen

Kad spominjemo reprize, tu su i mnogi filmovi koje i dalje rado iznova gledamo, a kojima je i Nikola dao svoj pečat: "Otac na određeno vreme", "Žikina dinastija"...

- Ne gledam ih iznova. Ta dela imaju jednu naivnost i bezbrižnost prošlih vremena, ali su toliko puta reprizirana da nemam više želje da se podsećam. Voleo bih da malo živimo to vreme u kom su se snimali ti filmovi. Kad su ljubaznost, lepota, duhovitost i nežnost bili vrline. Kad su zvezde bili neki drugi, a ne političari, starlete i rijaliti ''zvezde''.

Upravo na setovima tih serija i filmova Kojo je imao priliku da upozna i radi sa najvećim legendama našeg glumišta: Milenu Dravić, Dragomira Bojanića Gidru, Ljubišu Samardžića...

- Pamtim ih po posvećenosti, obrazovanju, ljudskosti, društvenom angažovanju. Neke od njih pamtim i po skromnosti, neke po boemštini, neke ovako, neke onako, ali savete svakako pamtim i ne citiram. Tako sam sazdan. Sve nekako filtriram i sačuvam u srcu i podsvesti.

foto: FIREFLY Promo

O tome da li je postao reditelj i producent kako bi menjao filmski svet, Kojo je rekao:

- Gluma nije forma, koncept ili moda. Svako ko pod to potpadne ne nosi u sebi ono što je u glumi i u svim drugim umetnostima najvažnije: iskrenost. Oko pravog gledaoca, slušaoca, poštovatelja slikarstva, muzike, baleta, svega što pripada umetnosti, uvek će pored veštine i dara, prepoznati iskrenost. Tu se nikad ništa neće promeniti.

Kolege koje je birao za "Čudne ljubavi", ali i svoj rediteljski prvenac "Stado", veoma su ga hvalile kao reditelja. Možda i zbog toga što je i sam glumac.

foto: Firefly Production

- Ima tu svega. Ponavljam se, ali uvek ističem da sam u karijeri bio i lopov i policajac i advokat i sudija. Da prevedem: glumac, reditelj, producent, klaper i još svašta. Znam kome šta prija, koga šta boli, ko šta ume, ko će naučiti. Pre svega me hvale jer ih volim i poštujem. Jer su retka vrsta. Posebna. I ja sam im na tome zahvalan. Ne biram ih samo kao dobre glumce. Kod mene prvo igraju dobri ljudi, pa tek onda sve ostalo - zaključio je Kojo.

