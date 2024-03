PROKLETSTVO PRLJAVIH GENA U PLEMIĆKOJ KRVI: Zbog ovoga se svi pitaju da li je Kejt Midlton nasledila TEŠKU SUDBINU voljene Dajane

I dok je pažnja svetske javnosti usmerena na markizu od Čolmondelija, Ledi Saru Rouz, za koju mnogi već deceniju tvrde da je ljubavnica princa Vilijama, kojoj se 'sprema put do trona kao nekada Kamili Parker Bouls', mnogi baš zbog toga ne mogu da se otrgnu utisku i sećanjima na devedesete godine kada je britanski kraljevski dvor potresala ljubavna afera aktuelnog kralja Čarlsa i Kamile, dok je bio u braku sa princezom Dajanom.

Da li je plava krv britanskih monarha 'otrovana' preljubničkim genima, pitanje je koje nema odgovor u teoriji, ali ako se sve veće sumnje obiste, dobićemo ih u praksi i potvrđenoj tezi najpopularnije zavereničke teorije trenutno. Do tada ostaju špekulacije, pretpostavke da 'iver ne pada daleko od klade' i opis princa Vilijama rečima - kakav otac, takav sin.

I čini se da svet kralju Čarlsu i dalje nije oprostio aferu sa Kamilom dok je još bio u braku sa voljenom i nikad prežaljenom princezom Dajanom i da nije spreman za još jedan preljubnički potez i nepravdu prema članu kraljevske porodice koji uživa velike simpatije i naklonost javnosti.

Afera Čarlsa i Kamile otkrivena 1992.

I tada, pre više od 30 godina, govorkanja po kuloarima, medijski natpisi i tvrdnje anonimnih izvora bliskih porodici krenuli su slično kao i sada. Iako je malo ko verovao da će zaista takav skandal potresti konzervativnu kraljevsku palatu, konačan dokaz mediji su izneli 1992. godine, kada je objavljen transkript Čarlsovih tajnih razgovora sa Kamilom.

Dajana je imala utisak da je u bezizlaznoj situaciji. Pokušala je da sebi oduzme život, a potom je odlučila da se razvede, ali je pre toga pokušala da Čarlsa uslovi - ostaće u braku ako on prestane da se viđa sa Kamilom. Čarls je to odbio i tada su se razdvojili. Kamila je bil bolna tačka braka Ledi Di i Čarlsa, a o tome se govori i u biografiji "Dajana: njena istinita priča", koju je 1992. godine objavio Endrju Morton. U knjizi princeza govori o "jednom od najhrabrijih momenata" u svom životu, a to je bio prvi razgovor sa Kamilom Parker. Bio je to najveći razlog raspadanja velškog kraljevskog para.

"Znam šta se dešava između tebe i Čarlsa i samo želim da to znate", rekla je tada Dajana.

Od Kamile je dobila odgovor koji je sama opisala kao 'interesantan', ali koji se i dalje nemilo pamti u javnosti.

"Imaš sve što si oduvek želela. Imaš sve muškarce ovog sveta koji su zaljubljeni u tebe, imaš dvoje divne dece, šta još hoćeš? – pitala je Kamila Parker. Lejdi Di joj je na to odgovorila: "Svog muža. Ovo je sigurno pakao za vas dvoje i ne želim da stojim na putu, kao ni da me tretiraju kao idiota."

Kamila čekala na Čarlsa decenijama

Kamila je na Čarlsa čekala nekoliko decenija, ako se uzme u obzir da se poznaju i po svoj prilici vole još od sedamdesetih godina prošlog veka.

Čarls i Kamila Parker navodno su se upoznali sredinom 1971. godine, kada je ona imala 24 godine, a on 23. Godinu dana ranije, Endru Parker Bouls okončao je svoju vezu s Kamilom i viđao se sa Čarlsovom sestrom En. Iako su Kamila i Čarls pripadali istim društvenim krugovima i viđali se na raznim okupljanjima, u tom trenutku još uvek se nisu zvanično upoznali.

Navodno su veoma brzo postali bliski prijatelji i počeli da se zabavljaju, što u njihovom društvu nije bilo tajna. Štaviše, Čarls i Kamila zajedno su se pojavljivali kao par na različitim događajima, a kako je veza postajala ozbiljnija tako je princ počeo da upoznaje svoju dragu sa članovima kraljevske porodice.

Ipak, početkom 1973. godine, Čarls je postao član Kraljevske ratne mornarice i ukrcao se na prekookeanski brod, čime je njihova ljubav stavljena na pauzu.

Ubrzo po Čarlsovom povratku, usledio je raskid, tvrde strani mediji, a biografi ne mogu da se slože oko toga šta je bio pravi razlog. Sudeći po rečima Roberta Lejsija, jednog od najcenjenijih koji su se bavili životom princa Čarlsa, Kamila je prerano ušla u život prestolonaslednika, a nije je ni pitao da ga čeka dok je na putu. Mnogi, međutim, veruju da je glavni problem bio to što je ljubav od početka bila osuđena na propast jer Čarls ne bi dobio dozvolu da oženi Kamilu, koja je smatrana neprikladnom suprugom za budućeg kralja.

Čarls se oženio, Kamila se udala, ali nastavili da se viđaju

Iste godine, Kamila se verila sa svojim bivšim dečkom — Endruom Parkerom Boulsom, a 1981. godine princ Čarls zaprosio je Dajanu Spenser. Ipak, sva je prilika da su za vreme trajanja svojih brakova Čarls i Kamila sve vreme održavali tajnu vezu.

Tek 2005. godine su se venčali, ali od Dajanine smrti 31. avgusta 1997 godine Kamila je bila uz Čarlsa.

Važila je za rasturačicu brakova, javnost ju je prezrela zbog svega što su zajedno uradili Dajani, njena pogibija bes i mržnju samo je podgrejala, ali je Kamila ipak uspela da zadobije poštovanje i ljubav građana Velike Britanije u godinama koje su usledile.

Priča o aferi Vilijama i Sare Rouz Čolmondeli datira iz 2014.

Što se poznanstva Vilijama i Ledi Rouz, markize od Čolmondelija, tiče ono datira odavno. Njene veze sa kraljevskom porodicom sežu u daleku prošlost: njena baka po majci, lejdi Elizabet Lambert, bila je jedna od osam deveruša na venčanju pokojne kraljice Elizabete II sa vojvodom od Edinburga - princom Filipom.

Priče o neverstvu princa od Velsa prvi put su izrečene tiho 2014. godine, a pojačale su se tokom 2019. godine i treće trudnoće Kejt Midlton, kada su čak postojale insinuacije da se Sara Rouz Čolmondeli i Dejvid Roksevidž razvode zbog njenog neverstva sa Vilijamom.

Ove informacije nikada nisu potvrđene i do danas su ostale samo na glasinama i sumnjama.

