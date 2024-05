Veliki četvrtak obeležava se u znak sećanja na Tajnu večeru Isusa Hrista i apostola. Na Veliki četvrtak Isus je sa učenicima, na Tajnoj večeri, podelio hleb i vino kao simbol svog tela i krvi, i na taj način ustanovio Svetu tajnu pričešća. A prema pravoslavnom učenju, Veliki post nas uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vera u Vaskrsenje osnov hrišćanstva.

O tome je u emisiji Puls Srbije govorio Vladimir Pekić, sveštenik Crkve Svetog Marka.

foto: Kurir televizija

- Na veliki četvrtak sećamo se tajne večere. To je ključni događaja kada je Hristos sa svojim učenicima proslavljao Pashu. To je stari jevrejski praznik koji Jevreji i dan danas proslavljaju. Ono što se proslavlja jeste oslobođenje Jevreja iz ropstva u Egiptu predvođenih Mojsijem. Upravo tada kada proslavljaju Pashu Hristos strada kako bi pokazao da je sve ono što se desilo u Starom zavetu jedna vrsta tajanstvene najava Hristovog stradanja i vaskrsenja. On na tajnoj večeri uzima hleb, blagosilja ga, daje svojim učenicima govoreći da ga jedu jer je to telo njegovo. Na kraju večere uzima i vino i govori da je to krv njegova i da svi piju iz te jedne čaše - objasnio je sveštenik.

Nakon tajne večere dogodila se izdaja Hrista od strane njegovog apostola Jude.

- Na kraju večere jedan od apostola koji je do tada sve vreme bio sa Gospodom, Juda Iskariostski izdaje Hrista tako što odlazi nakon tajne večere i dogovara se gde će i na koji način da izda Hirsta. Hristos odlazi u Gestimanski vrt koji je nalazio na obrobncima maslinske gore, nazvane tako zbog velikog broja maslina koje su tamo bili posađene, nadomak Jerusalima i tu se moli Bogu i traži da ga mimoiđe ova čaša, ali da ipak bude volja Gospodnja, a ne njegova - rekao je sveštenik i dodao:

03:45 SVEŠTENIK OBJAŠNJAVA ČEGA SE SEĆAMO NA VELIKI ČETVRTAK: Ključna je tajna večera, a evo kako je nastao izraz Judin poljubac

- U gluvo doba noći dolazi Juda sa vojnicima i poljupcem izdaje Sina Božjeg. Juda je sa njima došao zato što oni nisu mogli po mraku da ga prepoznaju, dok je on to mogao budući da je dosta vremena proveo sa njim. Odatle taj izraz Judin poljubac. Hrsita hvataju odvode ga u Sinedrion, vrhovno sudsko telo kod Jevreja i osuđuju ga na smrt pod optužbom da je hulio na Boga predstavljajući se kao njegov sin. To su događaji koji su se zbili na današnji dan, veliki četvrtak.

Kurir.rs

