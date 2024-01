VAŽE ZA NAJSKANDALOZNIJE PRELJUBNIKE U ISTORIJI: Ono što su uradili njegovoj bivšoj osudio je CEO SVET i nikada se nisu POKAJALI

Važe za izuzetno kontroverzan par. Istovremeno, oni su i jedan od najmoćnijih svetskih parova. Vezu su počeli na krajnje skandalozan način, brojna pitanja su i dalje nerešena, a večerašnji BBC dokumentarac "Charles III: The Coronation Year" donosi priču o njoj, najomraženijoj ljubavnici koja je danas britanska kraljica. Tri važne žene iz njenog života, među kojima je i princeza Ana pričale su o njoj odnosno njenom braku.

Brak je zasnovan na uništenju drugog braka. Kralj Čarls III počeo je vezu sa Kamilom dok je još bio u braku sa princezom Dajanom. I to nije jedina kontroverza koja ih prati.

foto: Prinscreen Youtube

BBC dokumentarac emituje se ubrzo nakon prikazivanja finala šeste sezone serije "Kruna" koja se bavi intrigama na britanskom dvoru, a koja je svojim poslednjim delom analizirala vezu Lejdi Di sa Dodijem Al Fajedom i saobraćajnu nesreću iz 1997. godine, u kojoj su oboje izgubili živote.

U dokumentarcu Čarlsova sestra princeza Ana prvi put govori o vezi svog braka i Kamile:

"Poznajem je dugo, sa prekidima. Njeno razumevanje uloge i koliko je to važno za kralja jeste apsolutno izvanredno. Ova uloga nije nešto što je u njenoj prirodi, ali ona to radi jako dobro. Ona obezbeđuje tu promenu brzine i tona, to je jednako važno" ( u nastavku ćete saznati kako je život na čudne načine spajao Anu i Kamilu).

foto: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kamilina sestra Anabel Eliot ponosno je pričala o sestri i kralju: "Ona je njegova stena i ne mogu to da dovoljno naglasim. Ona je neko ko je potpuno lojalan i nije imala velike uspone i padove.

On ima toliko znanja i interesovanja za toliko različitih stvari, za koje ona ne bi bila zainteresovana da ga nije upoznala. Oni su zapravo jin i jang. Oni su zaista sušte suprotnosti, ali mislim da funkcionišu briljantno".

foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Prokomentarisala je i užurbani tempo rada kraljevskog para: "Većina nas kad dođemo u ove godine, razmišljamo: "Da, mirna vremena". Napomenula je da će se Kamila i Čarls sjajno snaći.

U dokumentarcu koji će se večeras emitovati, o Kamili priča i Lejdi Lendsdaun, piše Dail mail.

Čista sapunica: Kamila varala muža sa Čarlsom, on varao Dajanu, Kamilin muž varao kraljicu sa princezom Anom

Pretpostavlja se da su se vojvotkinja od Kornvola i princ Čarls upoznali početkom sedamdesetih, na polo utakmici u Vindzorskom velikom parku, prema navodima BBC.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Međutim, "People" piše drugačije: "Kada je upoznala princa na zabavi 1972. Kamila Šand imala je 25 godina i živela je u Londonu i drsko mu je rekla: "Moja prabaka bila je ljubavnica tvog pra-pra- dede. Osećam da imamo nešto zajedničko".

"Iako joj se zaljubljeni princ udvarao šest meseci, nije uspeo da je zaprosi nego što se vratio na more u februaru 1973", ispričao je izvor. Čarlsov povratak mornarici nakratko je zahladneo njihov odnos.

foto: Profimedia

Kamila je 1965. na jednoj zabavi upoznala budućeg supruga Endrjua Parkera Boulsa, otkrila je autorka knjige "The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocky the Crown" Dženi Parker. Međutim, prekinula je vezu sa njim jer je on uplovio u vezu sa princezom Anom, Čarsovom sestrom. I da nije bilo te romanse, možda se nikada ne bi zabavljala sa tadašnjim princom od Velsa.

Kako je Čarls otišao u mornaricu, Kamila se vratila Endrjuu i 1973. udala za njega. U braku su dobili ćerku Lauru i sina Toma, čiji je kum- pazite sada, britanski prestolonaslednik, prenosi "Stori hr".

foto: Profimedia

Čarls je 1977. sreo Dajanu Spenser kojom se oženio 1981. godine, iste godina kada ju je verio. Taj brak doneo im je sinove Vilijama i Harija, ali i mnoge probleme. Navodno on je1986. obnovio ljubav sa Kamilom, u vreme kada su oboje bili u braku.

foto: Anwar Hussein / Avalon / Profimedia

Kamila je zbog toga stekla epitet omražene ljubavnice koji je i danas prati zbog čega veliki deo britanske javnosti ne želi da je vidi kao buduću kraljicu. "Bilo nas je troje u ovom braku, pa je bila mala gužva", rekla je Dajana 1995. u intervjuu za "BBC". Dve godine kasnije stradala je u saobraćajnoj nesreći u Parizu.

Pre tragedije 1993. godine objavljeni su snimci razgovora Kamile i Čarlsa iz 1989. što je potvrdilo njihovu vezu. Ona je 1995. podnela zahtev za razvod braka, on se godinu dana kasnije razveo.

foto: Profimedia

Princ nije priznavao vezu pa je 1994. za "Njujork tajms" o Kamili rekao sledeće: "Ona je bila prijateljica jako dugo - i biće moja prijateljica još dugo". A onda je 1998. svoju partnerku upoznao sa starijim sinom, 1999. organizovao je susret njn i Harija, a iste godine pojavio sa njom na rođendanskoj zabavi njene sestre u prestižnom londonskom hotelu.

Veliki preokret desio se kada je Elizabeta II 2000. pozvala Kamilu na proslavu 60. rođendana grčkog kralja Konstantina u Čarlsovoj rezidenciji. Prvi javni poljubac poznatog para dogodiose 2001. a 2005. upriličeno je njihovo venčanje.

(Kurir.rs/Blic žena/T.B.)

Bonus video:

01:47 BIVŠI LJUBAVNICI NISU ZNALI DA ĆE SE NAĆI OČI U OČI U UŽIVO PROGRAMU Onda je nastao HAOS! Neorijatno bilo i Dušici i Filipu VIDEO