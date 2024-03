AMERIČKI GLUMAC SRPSKOG POREKLA U SERIJI RADOŠA BAJIĆA: Zove se NIKOLA KENT, igra Džordža Musulina i 30 godina živi u Holivudu

Jedan od važnih junaka filma "Heroji Halijarda" i serije "Vazdušni most", koja se emituje vikendom na Superstar kanalu i RTS, jeste Amerikanac srpskog porekla Džordž Musulin, inače istorijska ličnost, koga tumači glumac Nikola Kent.

Džordž je, inače, odigrao jednu od ključnih uloga u operaciji "Halijard", koja je bila najveća spasilačka misija američkih pilota tokom Drugog svetskog rata na teritoriji Srbije.

foto: Contrast Studios

Nikola je rođeni Beograđani i otišao je u Ameriku tokom devedesetih, ali ne zbog glume, već kao stipendista za informatiku na Harvardu, koji je završio kao jedan od studenata generacije, a onda se zaposlio u Los Anđelesu. Godinama je bio aktivan u IT industriji, napravio i sopstveni biznis, ali je u nekom trenutku shvatio da je vreme za promenu. Završio je školu glume kod Entonija Mendla, uporedo počeo da se bavi i producentskim poslom, snimao male uloge, da bi ga put odveo do samog krema Holivuda i saradnje sa dvojicom oskarovaca.

foto: Ana Paunković

Nakon uloga u hit seriji "Rej Donovan" i rimejku kultnog "Leptira", Nikola je zaigrao i u ostvarenju Radoša Bajića, i to prvi put na maternjem jeziku. Kako ste dobili ulogu?

- Na kastingu. Radoš je prvo za nju planirao Nedeljka, koji odlično govori engleski jezik. Međutim, posle je shvatio da bi meni ona više odgovarala. Želeo je da Džordža Musulina igra neko ko je Amerikanac, a našeg porekla.

Prvi put igrate na maternjem jeziku?

- Da, igram prvi put na srpskom i zbog toga sam imao veliku tremu. Bio sam veoma nesiguran na početku snimanja, ali Radoš Bajić je uvek bio tu da me bodri i usmeri.

foto: Contrast Studios

Šta vam je bilo najzanimljivije iz njegove biografije?

- Za glumca je uvek interesantno da igra istorijsku ličnost jer već imate neki okvir, pa je na vama da to nadogradite maštom. Džordž je radio za preteču CIA. Bio je tajni agent. Trudio se da se nekako približi srpskom narodu, pa je pustio čak i bradu po dolasku u Srbiju.

Kakve utiske nosite iz Amerike s premijere u Vašingtonu?

- Najlepše. Upoznao sam ćerku Džordža Vojinovića, koja mnogo zna o tom događaju. Za mene je premijera bila lep spoj Amerike i Srbije, što je i neka moja priča.

foto: Nemanja Nikolić

Baza vam je već 30 godina Amerika. Da li je štrajk gotov u Holivudu?

- Iza nas je. Najviše su bili sporni ugovori. Glumci nisi dobijali naknade za emitovanje od striming platformi, jer kada su pravljeni, imali smo samo televizije kao emitere. Sada će taj sistem, nadam se, biti bolje uređen i pravedniji. Pre svega ovoga dobijao sam od Netfliksa naknadu od 30 centi, a imao sam kod njih seriju s velikom ulogom.

Gde u Los Anđelesu možemo sresti glumce? Na ulici, kao kod nas?

- (smeh) Los Anđeles je veliki grad, pa teško da možete nekog da vidite. Poznate face srećem po teretani. Jedno od prvih pitanja tamo je gde treniraš. Meni je to postalo rutina i način život.

foto: Privatna Arhiva

Imate neobično prezime Kent. Da li je ono samo umetničko i odakle su koreni vaše porodice?

- To jeste samo umetničko prezime. Bazirano je na mom omiljenom superheroju iz detinjstva, a inicijalno je nastalo kao šala pre nego što sam počeo da se bavim glumom. S obzirom na to da mi je ime Nikola prilično atipično za englesko govorno područje, tragao sam za prezimenom koje je svima poznato. Uzimajući u vidu da se sama filmska industrija bavi fikcijom, prezime filmskog lika je nekako delovalo prikladno. U početku nisam mislio da ću ga zadržati, već sam pod tim prezimenom samo počeo studije glume. Međutim, nakon prve uloge postalo je deo moje karijere i tako ostalo do danas.