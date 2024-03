"LJUDI ME GLEDAJU S NEVERICOM" Zvanični imitator Majkla Džeksona otkrio kako prkosi gravitaciji, a OVO JE PRVO NAUČIO NA SRPSKOM

Cipele Majkla Džeksona, kojima je prkosio gravitaciji, 22. aprila obuće Migel Konča, koji će publici prirediti "Human Nature Live Show" u MTS dvorani.

Zvanični imitator legendarnog umetnika, po ocenama kompanije "Soni mjuzik" i magazina Roling stoun, izvešće koreografiju koju je Džekson planirao za svoju povratničku turneju "This is It".

foto: Promo

Pored izvanrednog muzičkog iskustva, publika će imati priliku da uživa i u specijalnim vizuelnim efektima, ali i kostimima kojima će steći iluziju da je kralj popa lično na sceni.

U pauzama između uvežbavanja koreografije, Migel Konča za Kurir otkriva male tajne svojih pokreta, evocira uspomene sa snimanja srpskog filma "Spomenik Majklu Džeksonu" Darka Lungulova i otkriva šta je prvo naučio na srpskom.

Šta publika može da očekuje na vašem nastupu u MTS dvorani?

- Muzičko-scenski šou koji su osmislili obožavaoci Majkla Džeksona, sa željom da njegova muzika nastavi da živi i da čak i oni, koji dosad nisu imali priliku da prisustvuju njegovim koncertima, ipak čuju i dožive magiju koju je Majkl stvarao. Potrudili smo se da ceo šou bude dostojan Majkla. Publika će videti šou sa originalnim koreografijama, koje je osmislio za svoju povratničku turneju "This is It". Turneja nikada nije održana zbog njegove prerane smrti. Na sceni će biti puno muzičara, bend uživo, prateći vokali, plesači. Menjaćemo kostime, imaćemo video-projekcije i puno specijalnih efekata. Ukratko, "Human Nature Live Show" stvoriće iluziju da je Majkl Džekson lično na sceni.

Kako prkosite gravitaciji? U čemu je vaša tajna?

foto: Promo

- Osim specijalne obuće koju je Majkl patentirao za izvođenje ovih zahtevnih koreografija, neophodno je puno snage u listovima i tetivama. Nema neke posebne tajne. Sve se to postiže s mnogo vežbe i treninga, a poseban izazov je, uz tako naporne koreografije, i pevati uživo.

Priznati ste kao najbolji imitator legendarnog umetnika. Da li je to opterećenje ili čast?

- To je zaista velika čast, ali ujedno i velika odgovornost. Nije lako nositi nasleđe najveće svetske pop zvezde i predstaviti ga ljudima koji nisu mogli da ga vide, a posebno onima koji su ga decenijama pratili i morali da se pomire s tim da neće moći ponovo da ga vide. Svestan sam da ne mogu biti zaista Majkl Džekson, ali ljudi su mi zahvalni što svojim nastupima negujem uspomenu na njega i makar da ih na trenutak podsetim na njega.

Kako ljudi na ulici reaguju na vas? Izmamite li osmehe?

foto: Simone di Luca

- Svi su iznenađeni, a kada se našminkam, obučem kostim i potpuno uđem u ulogu Majkla Džeksona, gledaju me s nevericom i, naravno, svi žele da se slikaju (smeh).

Čime vas je fascinirao Majkl Džekson?

- On je za mene, kao i za milione ljudi širom sveta, superheroj. U svemu je bio van konkurencije, vanvremenska pojava, najbolji umetnik svih vremena. Osim plesa i pevanja, on je plenio dobrotom i principima koji su mnogim ljudima ulepšali život.

Da li ste imali prilike da stupite u kontakt s nekim članom njegove porodice?

Majkl Džekson foto: Profimedia

- Nažalost, nisam. Kada sam postao poznat po imitacijama, sa mnom su stupili u kontakt ljudi bliski njemu, kao što su koreografi, prijatelji ili ljudi koji su radili s njim. Mnogo su mi značili razgovori s njima, jer su mi pomogli da unapredim svoje izvođenje.

Koje aspekte Majklove ličnosti i nastupa smatrate najizazovnijim za imitaciju?

- Majkl je napravio unikatan stil plesa koristeći pokrete raznih umetnika iz različitih perioda, tako da u njegovom plesu ima i stepa i pokreta Džejmsa Brauna i Freda Astera, ali i Džona Travolte. Iako više od tri decenije "skidam" njegove pokrete, još uvek učim, jer želim sve da dovedem do perfekcije. Najteže mi je bilo da savladam specifičan Majklov step, brejkdens, okrete. Svi govore o munvok plesu, ali ja sam taj pokret najlakše savladao.

Kako izgleda vaš život kada skinete scenski kostim?

foto: Promo

- Normalna sam osoba koja ima svoj život, kao i svako drugi. Najvažnije mi je da budem dobar otac i posvećen svojoj deci.

Mislite li da bi i u današnje vreme Majkl Džekson bio senzacija?

- On jeste senzacija. Još uvek se nije pojavio tako kompletan izvođač njegovog kalibra, koji bi mogao da ga potisne u drugi plan. Ja to odlično vidim na koncertima. U publici su deca koja se nisu ni rodila dok je Majkl bio živ, ali ona znaju sve njegove pesme i uživaju u muzici i plesu koji je on izvodio pre mnogo godina. Njegovo nasleđe će trajati zauvek. On je definitivno najveći umetnik svih vremena.

Igrali ste Majkla Džeksona i u srpskom filmu "Spomenik Majklu Džeksonu". Kako sa ove distance gledate na taj zadatak? Šta vam je bilo najzanimljivije?

Boris Milivojević foto: Filip Plavčić

- Bilo mi je zaista drago kada je reditelj Darko Lungulov stupio sa mnom u kontakt i zamolio me da budem deo njegovog filma. Preporučujem svima da ga pogledaju, jer osim što ima lepu pozadinu, film je veoma zabavan. Najzanimljivije mi je bilo dok sam Borisa Milivojevića učio plesnim pokretima. Ponekad bi i uspeo da ponovi pokret, ali uglavnom su njegovi pokušaji bili bezuspešni, tako da smo se mnogo smejali i super zabavljali.

Šta ste prvo naučili na srpskom jeziku?

- Ne mogu da kažem, jer bih morao da opsujem (smeh).