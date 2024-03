KEJT MIDLTON ĆE OTKRITI DETALJE O SVOM ZDRAVSTVENOM STANJU, ALI SAMO POD JEDNIM USLOVOM: Oglasio se prijatelj vojvotkinje

Čekaju se nova slika i novo oglašavanje Kejt Midlton. Princeza od Velsa će po svemu sudeći pričati o svom zdravlju, ali pre toga mora da se desi jedna stvar. Kada je reč o njenom povratku dužnostima, pominju se dve opcije - od kojih jedna glasi: vratiće se do Uskrsa (31. marta). Iako se Kejt Midlton pojavila u jednoj lokalnoj prodavnici u Vindzoru, kako je pisao The Sun, to nije zaustavilo nagađanja, jer pritom nije objavljena njena fotografija već samo izjava svedoka da je ona izgledala dobro, srećno i zdravo. Zbog svega što se desilo od njene operacije, 16. januara, do danas, dalji razvod događaja biće od presudnog značaja kako bi se zaustavile "čaršijske" priče, nimalo bezopasne po britansku kraljevsku porodicu.

Kejt Midlton pričaće o svom zdravlju, kada bude bila potpuno spremna za to.

"Oni su najotvoreniji kada su spolja u interakciji sa javnosti i smatram da bi princeza mogla da priča o svom oporavku, spolja tokom dužnosti. Ako će to uraditi, učiniće upravo tako", rekao je izvor za The Sunday Times dok je prijatelj Kejt Midlton i princa Vilijama dodao: "Želeće da budu jasni i otvoreniji, ali učiniće to kada se budu osećali spremnim. Očekivao bih da to bude njen instinkt i njena odluka. Neće žuriti".

Kejt je i ranije o svojim zdravstvenim problemima pričala u spontanom razgovoru sa ljudima, tokom javnih angažmana.

Prošle godine je tokom boravka u Kentu u razgovoru sa muškarcem čija je supruga patila od intezivnih mučnina kao i sama princeza, poručila je sledeće: "Bila sam stvarno bolesna, nisam jela ono što je trebalo da jedem, a telo je i dalje moglo da dobija ono što mu je potrebno za rast novog života, što smatram da je fascinantno".

Urednica The Sunday Times Roja Nika ijavila je da očekuje da se Kejt vrati dužnostima nakon uskršnjih praznika, nakon 17. aprila kada će se Šarlot, Džordž i Luj vratiti u školu. Po tradiciji, ona i Vilijam praznike provode sa svojom decom.

O povratku Kejt anagažmanima izjavila je: "Mislim da će biti mnogo otvorenija o tome šta se dogodilo, mislim da će to učiniti na prirodan prirodan način, tokom dužnosti. Videli smo kako Vilijam obavlja dužnosti tokom poslednjih nekoliko nedelja i svi su ga pitali gde je Kejt, pa su pričali: molim vas, dajte ovo cveće svojoj supruzi. Smatram da će je pitati o tome kada se pojavi.

Ne kažem da će ići u sve detalje o operaciji koju je imala, ali bi mogla da pronađe način da govori o svom oporavku, o mestima na koja ju je to odvelo psihički i fizički, znamo da je mentalno zdravlje važna stvar za njih, to je način na koji će ona dati ljudima do znanja šta se dešava".

Mnoga pitanja u vezi sa Kejt Midlton i dalje u nerešena, od toga zbog je operisana do toga zato se ne objavljuje njena slika koja pritom neće pokrenuti sumnju u verostojnost fotografije kao što je bio slučaj sa slikom za Dan majki (10. mart).

