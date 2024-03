"USTAŠE MI PRETILE METKOM U GLAVU ZBOG EVROVIZIJE" Duca Marković o skandalu u Zagrebu i kako je izgubila posao voditelja festivala

Naše komšije iz Hrvatske i njihov predstavnik Marko Purišić, alijas Bebi Lazanja, nedeljama prvi su favoriti za pobedu na Evroviziji.

Najveći muzički festival je 1990. godine već bila organizovan u Zagrebu i to 5. maja 1990. godine.

JRT/RTV Zagreb je imala tu čast da nakon 25 jugoslovenskih učešća organizuje najgledaniji muzički program u Evropi, a i šire, i to sve zahvaljujući sjajnoj pobedi Emilije Kokić i grupe Riva prethodne godine u Lozani.

U trci za voditelje tada su bili Rene Medvešek i Dubravka Marković, koji su bili izabrani da budu domaćini, Međutim, na kraju su taj posao obavili Helga Vlahović i Oliver Mlakar.

Duca i Rene su bili najavljeni kao voditelji, a onda preko noći odluka promenjena. Oni su prebačenu u rezervu zbog političkih tenzija. Voditeljka o tome godinama nije želela da govori, ali sada, pred penziju neke priče treba da budu ispričane.

"Rene Medveščak i ja smo se izborili da nam uplate honorar od 3.000 maraka, što je tada bila ozbiljna lova. Sećam se da sam se zahvaljujući tim parama super provela i išla kolima do Londona. Kao čoveka rokenrola, za mene je Evrovizija bila bljak i to sam videla kao priliku da uzmem pare.

Dobro sam se provodila tokom ta dva meseca priprema u Zagrebu, a to što su tada poželeli da me ubiju i što sam bila neko koga su ustaše targetirale kao svoju metu, to je posebna priča. Nedelju dana trajalo je to zamešateljstvo. Morala sam da promenim hotel i dobila sam obezbeđenje. Ne znam nikoga ko je tih godina dobio otvorenu pretnju da će dobiti metak u čelo", kaže Markovićeva za Kurir.

U Zagrebu su učestvovale 22 države. Pobednik 35. Pesme Evrovizije bila je pesma koja je slavila najavljeno ujedinjenje Evrope krajem 1992. godine. Italijanska zvezda Toto Kutunjo pevao je pesmu "Insieme: 1992".

Omiljeno TV lice u nedelju (24. marta) u 11 časova počinje da radi novi serijal "I bi radio" ("Vreme radija") na talasima Prvog programa Radio Beograda. U najmanje 25 epizoda ona će pokušati da predstavi sve ljude koji su proteklih sto godina bili važni za nastanak i razvoj Radio Beograda, a u prvoj epizodi ugostiće svoju majku Ljiljanu Marković.

