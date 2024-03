"SIN MI KAŽE DA JE PANČETA MOJ ALTER EGO" Sandra Bugarski: Nisu mi se svidele uloge koje su mi nuđene i čekala sam PRAVU!

Fanovima serije "Igra sudbine" jedan od omiljenih junaka bez sumnje je Marica Pančetović Pančeta, koju je oživela glumica Sandra Bugarski.

Punih pet godina druži se s gledaocima svake večeri na Prvoj televiziji, a nedavno je emitovana čak 1000. epizoda ove serije. Za TV Ekran dramska umetnica govori o tajni svog uspeha, ali i ulogama koje su joj podjednako važne kao Pančeta.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

Iza vas je hiljadu epizoda. Šta kažete posle pet godina rada?

- Sećam se svake svoje replike. Dajte mi bilo koju scenu i ja ću je ponoviti. Sećam se svake rečenice i scene. Radeći seriju, puno sam naučila. Sada kad se prikazuje na malom ekranu, gledam samo svoje scene.

Koliko ste epizoda snimili?

- Mislim da sam gotovo u svakoj. Kad vide da lipsavam, onda me preskoče i daju mi po danu manje od 36 minuta snimanja.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

Da li uspevate da održite kontinuitet svoje uloge?

- Škola profesora Radeta Markovića me je tome naučila. Sada već mogu sama da pišem tu svoju Pančetu i njene replike.

Šta vam je Pančeta ukrala iz vašeg privatnog života?

- Moj sin kaže: "Mama, Pančeta je postala tvoj alter ego." Nismo došli da se vređamo, odgovorim mu na tu opasku (smeh). Zanat je kako da napraviš lik i Pančeta je slojevita ličnost. Ona je velika tragičarka. Bila bi možda dobra glumica, a nije joj se dalo. Trudim se da kroz nju mešam komediju i dramu.

Da li vas vuče želja da napišete neku epizodu "Igre sudbine"?

- Ne. Slučajno sam joj napisala neke replike.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

U nekim drugim serijama su pokušali da iskopiraju lik Pančete, glumica i podseća na vas. Kako to komentarišete?

- Ne bih da zvučim loše, jer nisam neko ko je trovač. Kad glumica ima tapiju na neki stil, pa neću ga ukrasti i iskopirati ja. Neka radi ko šta misli da je najbolje, ali to nije dobar put i priča.

Dugo je publika čekala da vas vidi na ekranu.

- Odbijala sam. Nisu mi se svidele uloge koje su mi nuđene. Znala sam da čekam. Jagoš Marković bi za to rekao da sam bila dobro uzemljena. Čovek mora da traje. Neke glumice samo zasijaju kao komete i nestanu. U glumi su najvažniji trening i maraton.

foto: Zorana Jevtić

Čeka vas još neka obaveza?

- U žiriju sam za nagradu "Ljubinka Bobić". Putujem po Srbiji, gledam predstave i baš se spremam da odem u Niš i pogledam "Neki to vole vruće".

Šta je potrebno da ima glumica da bi dobila nagradu?

- Tražimo dobru komičarku. Odgledala sam na desetine predstava sa sjajnim glumačkim bravurama. Ne smem da pričam još o tome. Imamo dobre glumice i veoma smo darovit narod.

Da li je glavna uloga kao veliki komad mesa?

- Mnogo sam dobra kuvarica i to nije tačno. Nikad nisam odbila malu ulogu, jer ne znam šta to znači. Pančeta je postala naše kolektivno ja i to nije za poređenje.