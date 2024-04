PROŠAO JE PORED MENE KAO DA NE POSTOJIM: Irfan Mensur o dugo čuvanim tajnama sa snimanja SARAJVESKOG ATENTATA "Da nije došao..."

Jedan od najvećih filmskih reditelja s naših prostora, Veljko Bulajić preminuo je u 97. godini. Njegova ostvarenja obeležila su istoriju domaće kinematografije, a mnoge dramske umetnike je proslavio.

Veljko Bulajić foto: Youtube/Gradska RTV Podgorica

Glumac Irfan Mensur, sarađivao je sa Bulajićem u filmu "Sarajevski atentat", što je njemu bila jedna od prvih rola.

Za reditelja ga je vezivalo i veliko prijateljstvo, a o njegovom odlasku govorio je na ceremoniji dodele nagrada u Jugoslovesnkom dramskom pozorištu.

Irfan Mensur foto: Ana Paunković

- Filmovi Veljka Bulajića su za nauk i podsećanje budućim generacijama. Oni su zaostavština onim ljudima koji pokušavaju da zaborave neke stvari. Ukoliko zaboravljate, ceo jedan deo istorije koji smo preživeli ili koji su oni preživeli, dovoljno je da pogledate Bulajićeve filmove i saznaćete kako su i zašto ljudi morali u rat, ali i ideali koji su ih vodili - rekao je Mensur pa dodao:

- Jedan od mojih prvih filmova bio je upravo Veljkov “Atentat u Sarajevu” i igrao sam Gavrila Principa. Rekao bih loše. Iz ove perspektive kada pogledam mogao sam to mnogo bolje. Sećam se da je reditelj obilazio sve Akademije i gledao naše vežbe. Izabrao je nekoliko momaka, a pored mene je prošao kao da ne postojim. Posle desetak dana igrao sam diplomsku predstavu baš ovde u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Posle predstave mi je prišao i rekao da me nije primetio na Akademiji, ali da se sada kada je video predstavu odlučio za mene. Bila je to slučajanost jer da nije došao na predstavu Gavrila Principa bi igrao neko drugi. Ali, eto, naš posao i jeste bezbroj malih slučajnosti.

Slika iz filma "Sarajevski atentat" foto: Printscreen

Mensur je otkrio da mu je Bulajić bio veliki uzor, te da je zaslužio veliko poštovanje.

- Pamtim ga kao dosta strogog reditelja, ali ono što je najvažanije je da je pre svega bio institucija. U to vreme kada izgovorite ime i prezime Veljka Bulajića to je bilo za poštovanje. Pogotovo nama mladima, to je bila zaista velika stvar biti u njegovom filmu. A i danas je - zaključio je glumac.

foto: Printscreen, YouTube/ VideoArhiv, Youtube/Gradska RTV Podgorica

Podsećamo, Bulajić je autor kultnih filmova kao što su "Kozara", "Obećana zemlja" i "Veliki transport". Jedan od njegovih najznačajnijih filmova je "Bitka na Neretvi" iz 1969. godine, koji važi za jedno od najboljih i najskupljih ostvarenja snimljenih u Jugoslaviji, a plakat je uradio Pablo Pikaso.

Vreme i mesto sahrane i komemoracije biće naknadno saopšteni.

