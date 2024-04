PRE 40 GODINA JEDNA REČENICA PROMENILA JOJ ŽIVOT: Čuvena Štefica Cvek danas živi u KINI, a evo šta kaže o kultnom filmu sa Batom

Čuveni film "U ramalja života" Rajka Grlića snimljen je pre tačno 40 godina, a glumicu Vitomiru Lončar nekoliko replika vinulo je u zvezde.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen Youtube

Hrvatska glumica je u našim srcima ostala najprepoznatljivija po sceni sa Batom Živojinovićem, onoj u kojoj on izgovara rečenicu "Sad ću da te k***am"..."

Antologijski dijalog: Takvi smo mi Srbi

Bata: Gde ti je tetka?

Štefica: U Bosanskoj Krupi!

Bata: Odlično. Ne volim da mi se tetke muvaju ovde po stanu dok radim. Studiraš?

Štefica: Ne!

Bata: Odlično. Ne volim devojke koje studiraju. Ka*aću te, izistinski, bez foliranja, ka*aću te dva sata u cugu, ma kakvi, ka*aću te celu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe, važi?

foto: Printscreen

Štefica: Dobro.

Bata: Znači, nema frke. Imaš cigaru? Tako, a sad ću da te ka*am. Skidaj se.

Štefica: Ne.

Bata: Dođi. Da se nisi možda ukenjala? A? Pa ti treba da znaš da ja nisam nikakav siledžija. Ja poznajem žensku dušu. Ima samo da vičeš: "To, to, to", da padneš u nesvest i da me moliš da se ne zaustavljam. Takvi smo mi Srbi.

Vitomira danas živi i radi u Kini. Ona se tamo preselila 2016. godine

- Spakovala sam jedan kofer i ostavila bivši život iza sebe. Bila sam spremna da u 57. godini započnem novi život. Živim u gradu Sjenu poznatom po vojsci od terakote i radim kao profesor na fakultetu za kulturu i medije.

Glumica se na svom Instagramu prisetila samog snimanja.

- Na današnji dan pre 40 godina, 4. aprila1984. prvi je put prikazan film Rajka Grlića: “U raljama života”, a moj se život nepovratno promenio. Imala sam 25 godina, mlada, nepoznata glumica, a oko mene same zvezde YU filma. Sada plovim po Yangtze River od Chongqinga do Yichanga, na drugome kraju sveta…Život je neverovatan i potpuno nepredvidiv - napisala je glumica.