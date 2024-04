"TOLIKO SI ČAROBAN DA SAM SE POSLE TEBE OŽENIO" Sergej Trifunović otkrio da je stao na ludi kamen posle odlaska u bioskop!

Domaći film "Za danas toliko" reditelja Marka Đorđevića već nekoliko dana unazad pobuđuje pozitivne komentare publike koja nakon premijerne projekcije na FEST-u sada ima priliku da gleda film i u redovnim bioskopskim terminima.

Topla priča o ljubavi i porodici koja, neopterećena svakodnevicom zaljubljeno korača kroz život nije prošla neopaženo ni među našim glumcima koji su svoje utiske o filmu podelili javno, na nešto maštovitiji način.

U vidu pisama upućenih filmu iskrene pohve i oduševljenje za Đorđevićevo delo iskazali su Sergej Trifunović, Vesna Trivalić, Jovana Stojiljković, Milica Janevski, Gordan Kičić, reditelj Raša Andrić.

Pisma prenosimo u celosti.

"Dragi moj Za danas toliko,

Nisi svestan koliko si me razgalio, nasmejao, raznežio... Ti si najbolji Čehov još od Antona Pavloviča. Želim da te svi pogledaju jer si čaroban. Toliko, da sam se posle tebe oženio.

Srdačno tvoj, Sergej Trifunović"

"Dušo,

Želim da ti napišem najlepše ljubavno pismo ali ne umem tako nežno, tako brižno i snažno kao ti. Mili moj, sad kad znam da si tu i za mene, ja ću ti dolaziti. Rekao si da mogu. Kad god mi ustrebaš. U slavu života,

Za danas toliko. Vesna Trivalić"

Glumica Jovana Stojiljković takođe pohvalila je "Za danas toliko", otvorenim pismom filmu. "Drago mi je da sam te upoznala na Festu. Ono veče je bilo posebno i magično! Imala sam osećaj kao da se znamo ceo život. Smejala sam se, rastužila... Pomerilo me je sve to. Podsetila sam se koliko volim ljude koji me okružuju, a opet i koliko nedostaju oni koji više nisu tu. Ipak uz mnoštvo zagrljaja svih koji su se okupili te večeri zahvaljujući Tebi i u slavu Tebe, glavni utisak mi je zajedništvo, ljubav prema životu i bezbroj osmeha! I da, čujem da dolaziš u razne gradove širom Srbije. Svima sam prenela utiske i savetovala ih kako bi obavezno trebalo što pre da te upoznaju! Pripremi se, biće ih u velikom broju, sigurno! Živeo mi!

Da traješ dugo u našim srcima, Jovana" Milica Janevski obratila se Šarencima, porodici kao protagonisti filma, čije članove Vasu, Mocu, Višnju i Martu tumače Nikola Rakočević, Filip Đurić i Ivana Vuković i devojčica Miona Pejković.

"Dragi Šarenci,

Za mene je ovaj film podsetnik na nekoliko stvari koje, vrlo često, zaboravljamo. A to su: ljubav, podrška, briga o drugima i prijateljstvo. Dokle god ima nekog da čupavce napravi i nekog da se oko istih okupi, život ima smisla! Hvala vam na smehu i suzama koje su proizašle iz lepote.

Volim vas, Milica"

Film "Za danas toliko" donosi priču o Šarencima koji spremajući im omiljene kolače – čupavace mame najstarijeg brata da se vrati kući. Vreme kao da prestaje da postoji i počinje bajka o srećnim ljudima.

Pored pomenutih Filipa Đurića, Nikole Rakočevića i Ivane Vuković, u filmu igraju i Goran Bogdan i Milica Jovović. Značajnu ulogu u filmu nosi i sama muzika, kao posebno segment. Muzika je, kako kažu autori važna jer je najpre najdirektniji put do emocija gledalaca.

