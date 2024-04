POTRESLE SU ME SCENE SA LAUŠEVIĆEM, TREBALO MI JE VREMENA DA PRIHVATIM... Ivana Zečević o 2 nove serije i planovima za budućnost

Mlada glumica Ivana Zečević svojim talentom brzo je osvojila srca publike. Ona i u trećoj sezoni trilera "Kalkanski krugovi", koja se emituje svakog vikenda na kanalu Superstar, hrabro nosi lik Mione, a već od ponedeljka gledaćemo je i u novom nastavku serije "U klinču" na RTS. Dve potpuno suprotne junakinje donele su joj mnogo izazova, o čemu i govori u intervjuu za Kurir.

foto: Nikola Anđić

Da li je došlo vreme da se "Kalkanski krugovi" konačno zatvore?

- Nova sezona donosi dosta nadrealnog sadržaja i više ulazi u fantastiku. To je i dalje triler, ali ima dosta emotivnih trenutaka. Mislim da će publika biti zadovoljna raspletom enigme u vezi sa Zabranom.

Kako ste reagovali kad ste pročitali scenario?

foto: Firefly Production

- Prva sezona me je kupila odmah. Treći nastavak nas vraća na početak i produbljuje priču. Fokus se vraća na porodicu Matić, koja je i pokrenula ceo ciklus. I ja sam kao glumica imala potrebu da neke stvari u svojoj glavi zaključim i shvatim, tako da verujem da će i publika imati taj doživljaj. A ima mnogo scena koje su mi ostale zapečaćene u sećanju.

Da li se odnose na kadrove sa Žarkom Lauševićem?

foto: Firefly Production

- Prva asocijacija na njega su mi toplota i podrška kojima je plenio. Nisam mogla da zamislim bolju ekipu. Ja sam mlada glumica i malo neiskusna, ali su starije kolege uvek bile tu da me podrže i nikad nisu bili nervozni. Vojin Ćetković i Žarko su mi bili najbliži partneri. Žarko i ja smo snimili nekoliko emotivnih scena, koje su me duboko potresle i trebalo mi je vremena da prihvatim šta se dogodilo. Kraj će biti veoma emotivan.

Može li dobro da pobedi zlo?

- Zavisi kako, gde i u kojim uslovima (smeh). Neću da otkrijem ništa.

foto: Nikola Vukelić

Rola u seriji "Kalkanski krugovi" donela vam je i priliku da zaigrate u Zvezdara teatru.

- Pozorište mi je donelo ogromno iskustvo i samopouzdanje. U njemu sam postala hrabrija. Dugo smo spremali predstavu "Kuća". Rad s Vojom Brajovićem, Branimirom Brstinom i Nebojšom Ciletom Ilićem omogućilo mi je da steknem iskustvo koje do sada nisam imala. Dočekali su me srdačno i to mi znači. Voja mi je jednom rekao: "Nemoj to da shvataš privatno, jer je to lična stvar" i od tada je za mene rad na "Kući" lična stvar.

Stiže nam i nova sezona serije "U klinču". Kako pamtite snimanje?

foto: Režim produkcija

- Zabavili smo se, što smo čini mi se i pokazali pred kamerom. Treća sezona donosi mnogo lepu i emotivnu priču o životu i prijateljstvu i onome što nam se svima dešava. Jedva čekam da pogledam sve epizode kod kuće.

Šta vam je bio najveći izazov na setu?

- Tempo snimanja. Nismo uvek imali vremena da sprovedemo u delo sve što smo zamislili. Uspeli smo da uhvatimo kvalitet, što je bitno.

Čemu vas je naučio ovakav pristup u radu?

foto: Režim produkcija

- Da uvek budem spremna i ažurna, ali i tome da je sloboda u radu važna. Reditelj nam je dao svu slobodu ovog sveta jer nam je verovao. Bez Avramovića ovaj projekat ne bi bio ono što jeste.

Da li je teško igrati junake poput Vanje?

- Zapravo, njen lik je veoma zahvalan za rad. Vanja je glasna, vodi uvek glavnu reč. Napravili smo 90 epizoda i mislim da svi odlično vladamo svojim likovima. Ne bih se žalila na nju, ipak je ona jedna dobrica (smeh).

Kakvi su planovi?

foto: Firefly Production

- Čeka me pozorište i mali muzički izlet. Za početak ću izbaciti jednu pesmu, pa ću videti kako će se stvari razvijati. Istražujem okolinu, ljude i sebe. Eksperimentišem sa žanrovima i nadam se da će se ljudima to dopasti.

