NISAM IŠAO KOD PUTINA DA MU TRAŽIM PARE, VEĆ... Emir Kusturica o susretu, pa priznao dugo čuvanu tajnu: "ZARADIO SAM DOSTA OVAKO"

Opus filmova Emira Kusturice biće prikazan od 15. do 26. aprila u sali Filmskog centra Srbije u MTS dvorani u Beogradu. Prvog dana domaću publiku očekuje i besplatna projekcija integralne verzije filma "Andergraund" ("Podzemlje"), koji je nedavno prikazan u Parizu.

Družeći se s medijima, proslavljeni umetnik osvrnuo se na proces stvaranja ovog dela, a otkrio je i sumnje koje su ga mučile pre premijere.

Depresija

- Kad sam završio "Podzemlje" i video da imam četiri sata i 50 minuta materijala, pao sam u duboku depresiju. Sumnja je jedini motor koji preispituje sate i minute ljudskog života. Ljudima su dosadili filmovi s reklamom, gde kadar traje dve sekunde. Vi danas možete kao nikad dosad da gledate sve filmove koji su davno snimljeni. Projekcija u Francuskoj je jako dobro prošla, jer su došli ljudi koji su bili spremni da odvoje pet sati za film, što znači da se ozbiljno bave kinematografijom. "Andergraund" je optimizovan za trenutak u kojem živimo, jer će uvek biti laži i prevare - započeo je svoje obraćanje reditelj.

Retrospektiva koju je priredio Filmski centar Srbije omogućiće publici da ponovo uživa u kultnim ostvarenjima na bioskopskom platnu, što je Emira podstaklo da rekapitulira svoju bogatu karijeru.

- Četrdeset i pet godina sam na filmu, a još uvek mogu da uradim 60 sklekova (smeh). Kažu da fizička spremnost nije važna kad si mlad, ali kad ostariš, e, tad je užasno važna. Šalu na stranu, najdraži film koji sam uradio je "Život je čudo". Taj film je za mene poseban jer obrađuje temu života. Posle toga sam uradio dokumentarce i film "Zavet". To sam uradio jer su mi deca rekla da ne umem da napravim komediju - otkrio je Kusturica.

Ovaj renomirani umetnik u nekoliko navrata je stao pred kamere, ali sebe ne smatra glumcem.

- Kad razmišljam o filmovima koje sam uradio, često kažem da sam mnogo srećan što sam imao priliku da dokumentujem bolne lomove i sve ono što je važno za ljudsku kulturu. Nisam u stanju da napravim film po tržišnim merama, jer moram da pronađem mecenu. Na primer, film "Na mlečnom putu" ima neki drugi put, a u njemu sam ja postao mecena. Tu sam glumio, jer sam na počecima radio Sizifa. Možda nisam morao. Bilo je užasno teško fizički, jer je zahtevalo od mene da blokiram zamor. Odem u Švajcarsku i tamo mi kažu da sam dobar glumac, a ja se poklopim i ćutim. Nisam ja glumac, ali sam zaradio dosta novca ponašajući se tako - rekao je reditelj uz osmeh.

Kusturica je posebnu pažnju u radu posvetio i ruskoj književnosti, koja je na njega ostavila veliki utisak.

- Ruska literatura je esencijalna, a ljudi je se odriču u neznanju. Tolstoj je pisao o stvarnim ljudima, a Dostojevski je kao Žika Pavlović pričao o ljudima s margine. Kad povežete sve što sam ja radio u životu, to je proisticalo iz pozicije Žike Pavlovića i literature Dostojevskog - objasnio je.

Lažne vesti

Pre nedelju dana uvaženog reditelja ugostio je predsednik Rusije Vladimir Putin u Kremlju, gde je Kusturica predstavio svoje ideje o novom filmu, a njihov susret izazvao je oprečna mišljenja.

- Nije Putin mecena koga sam pronašao. Lažljivci su izneli loše informacije o mojoj poseti Rusiji. Nije Putin taj koji vadi pare iz džepa. On je jedinstven čovek u istoriji Rusije. Tamo postoje mnogi ljudi koji žele da se bave filmom. Postoji gradska vlada i ljudi koji prave studio. Postoje ponude da se to radi u tom studiju. Sve zanima sad ko će to plaćati. Oni koji imaju novac, a to nije Putin u ovom slučaju. Nisam ja išao kod Putina da tražim pare, nego da mu kažem kako želim da budem deo novog sveta koji se javlja u Evroaziji, a koji će imati veliki odjek - rekao je Kusturica uz osmeh, a na pitanje da li je zapalio tompus s Putinom, uz osmeh je odgovorio:

- Nisam odmah.

Reditelj godinama unazad radi na tri nova ostvarenja, koja će obuhvatati stvaralački opus Dostojevskog, Gogolja i Tolstoja, a otkrio je i deo priče prvog naslova.

- Nemam pojma ko će glumiti u filmu. Ima pet godina kako dovršavam tekst. Užasno je teško transformisati ideju Dostojevskog u vek u kome živimo. Film se zove "Inženjer lake šetnje" i govori o jednom dobrom čoveku koga sudbina odvede kod žene koja mora da vrati dugove. Razrešenje tog zapleta je u petostrukom ubistvu. Nismo još smislili lokacije. Sve će biti snimljeno u Rusiji. Taj poetski doprinos ljudi koji su rasli pod ovim suncem biće prikazan kroz moj pogled, koji je duboko zaptiven u srpskoj tradiciji - zaključio je Kusturica.

