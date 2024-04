ČARLS JE HARIJU DAO TOLIKO OKRUTAN NADIMAK DA ĆE PRINCA PROGANJATI DOK JE ŽIV: Dajani je samo izustio ovu jezivu rečenicu (FOTO)

Princ Hari oduvek je prezirao okrutni nadimak koji je dobio još kao beba - u tolikoj je meri uticao na njega da je čak i svoje memoare nazvao po njemu, te da je čitavu priču ispleo oko istog. Ime njegovih memoara je "Spare", odnosno "Rezerva", pa jasno da je upravo to i bio njegov nadimak.

Odlomak iz autobiografije vojvode od Saseksa ukazuje i na to ko mu je dao nadimak "Rezerva" nakon što se rodio. Prvi koji je skovao taj termin bio je kralj Čarls.

"Harijeva ogorčenost zbog toga što je doživljavan kao rezerva bila je osnovna tema njegove knjige, kroz poglavlja o detinjstvu, školovanju, karijeru u britanskoj vojci i na dvoru, odnosu sa roditeljima i bratom, kao i kroz poglavlja o njegovom životu sa Megan kroz udvaranje, venčanje i brak do sopstvenog roditeljskog iskustva", piše britanski "Guardian".

Isti list akcentovao je dugodošnje Harijevo negodovanje prema pomenutom nadimku, ističući da je upravo to ono što je podstaklo prinčevu frustraciju koja se oseća na stranicama memoara.

Čarlsov diskutabilan nadimak za mlađeg sina nastao je odmah nakon što je princ Hari rođen. Navodno je pokojnoj princezi Dajani sadašnji monarh rekao: "Divno! Sada si mi dala i naslednika i rezervu - moj posao je gotov."

U međuvremenu, izveštaji britanskij medija ukazuju na to da će vojvoda u maju ove godine, nakon što dođe u kratku posetu Engleskoj, pre svega posetiti bolesnog oca, odmah nakon što sleti u zemlju. Hari je, prenosi "The Mirror", rešen da popravi odnose sa Čarlsom.

"Harijev prioritet kada dođe u Englesku jeste da vidi svog oca. On je i te kako fokusiran na to. To će biti njegova prva luka kada sleti. Pokušaće da provede što više vremena sa kraljem kako bi uspeli da izglade nesuglasice i da uživaju u međusobnom društvu kao nekada. Hari zna da će to biti nezgodno, ali vreme je da se ponos i razlike ostave po strani", rekao je izvor za "The Mirror".

