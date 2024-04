"ŠTA SE TI PETLJAŠ U TO? IMAŠ SVOJU KUĆU!?" Milena Vasić i Vojin Ćetković nikad iskreniji: Na neke stvari NE MOŽEŠ DA OSTANEŠ IMUN

Novi naslov Jugoslovenskog dramskog pozorišta "Mihael Kolhas" pisca Hajnriha fon Klajsta u režiji Borisa Liješevića, koji će premijerno biti izveden 17. aprila, pokrenuće još jednom pitanje da li je pravda dostižna.

Komad govori o čoveku koji na putu kroz Saksoniju ulazi u sukob sa lokalnim vlastima, donoseći odluku da se bori za pravdu. Ipak, postavlja se pitanje da li je on heroj ili, ipak, zločinac.

- Ovaj komad govori o čovekovoj potrebi za pravdom i sistemom koji će mu garantovati da, ako mirno živi i brine o svojoj porodici, zaštitiće ga. Klajst kaže da je želja za pravdom ismejana i ponižena. Istorija nas je naučila da pravda ne treba da bude u rukama jednog čoveka, koliko god on bio pravedan. Mlađi su uvek na strani pobune, a ja, kako starim, sve više sam u dilemi kako postupati u tim situacijama - rekao je reditelj Boris Liješević, koji će peti put režirati na ovoj sceni.

Heroji

- Okupili smo divnu ekipu i imao sam priliku da radim sa junacima mog detinjstva, sa Vojinom i Cvijanovićem. Vojin mi je rekao da, kad je čitao delo, nekoliko puta je bacao knjigu jer je bio potresen kontekstom - naveo je reditelj.

Naslovna uloga poverena je Vojinu Ćetkoviću, koji se zapitao da li je besmisleno reagovati na nepravdu.

- Dok sam čitao komad, dva puta sam bacao knjigu. Svaki čovek se oseća isto kada doživi nepravdu. Taj osećaj postoji odvajkada. Znate, svako jutro se desi nekoliko nepravdi, neko vam preseče put dok vozite, ne propusti vas na pešačkom, ogrebao vam je auto i tako dalje. Međutim, bitno je protiv kojih nepravdi možemo da se borimo, zbog kojih treba da se angažujemo. Čovek za neke minimalne stvari reaguje burno i, kada se sve nagomila, dovoljna je jedna stvar da bude inicijalna kapisla da reaguje burno, kao što čini moj junak - istakao je glumac.

Dramski umetnik istakao je i da je glavna uloga u ovom komadu velika odgovornost.

- Pitao me je ranije kolega i prijatelj da li mi je teško da igram naslovnu ulogu. Odgovorio sam mu da sam igrao i glavne i sporedne uloge, međutim, on je insistirao na pojmu naslovna. Nisam razumeo o čemu govori, ali sa ovim tekstom jesam. Voja Brajović mi je pre nekoliko dana rekao da je moja uloga da vodim publiku i glumce kroz priču. Nadam se da ću u tome imati dovoljno talenta i hrabrosti. Ova uloga nosi odgovornost i teret jer bez naslovnog junaka nemate predstavu.

Stub porodice

Jedini ženski lik oživeće Milena Vasić, koja će u muškom svetu biti stub porodice.

- Ovo je muški komad, to je činjenica. Gledaćemo ženu koja čeka, moli se i daje podršku. Ne igram samo ženu, koja je tragičan lik, već i još nekoliko ženskih likova koji treba da sprovedu žensku misao kroz priču. Koliko smo intuitivne, stroge, koliko čekamo, nosimo i trpimo. Žena je stub porodice, a ovo je muški svet. Ipak, moje kolege su mi pomogle da budem jača - objasnila je glumica, a onda se osvrnula na tekst koji je aktuelan od svog pojavljivanja.

- Šta se ti petljaš u to? Imaš svoju kuću? To smo čuli mnogo puta. Imam divnog muža, predivne sinove, kuću i konje. Međutim, neko je stao na to i učinio nam nepravdu. Mihael i Elizabeta su rešili da stanu na put te nepravde. U poslednjih godinu dana često čujem rečenicu: "Šta će ti to? Gledaj svoja posla", ali na neke nepravde ne možete da ostanete imuni. Postoje različite oblasti i segmenti ovog našeg društva, ali kada shvatite da ste se toliko zakačili da vas neko davi, vi morate prvo sebe da ičupate iz toga da bi vaša porodica mogla da funkcioniše. Ne mislim da je to borba sa vetrenjačama. To je ispravni put, da se čuje istina. U ovom komadu se vlast oglušila ne samo o zakon nego i o čoveka. Sve više sam ubeđena i sigurna da, kad sam u manjini, na pravoj sam strani.

Pitanje

Pravu debatu među ekipom izazvalo je pitanje da li je Kolhas heroj ili zločinac, otkrio je Nikola Rakočević.

- Već na prvoj probi ušli smo u raspravu da li je Kolhas heroj ili zločinac. To se desilo prirodno, a mi još nismo dobili odgovor šta i kako treba činiti. Verujem da će se i publika zapitati, jer su oni naš neizbežan partner - objasnio je glumac, a Ćetković, koji tumači Kolhasa, dodao je:

- Nisam ja tu da mu sudim da li je zlikovac ili heroj, ali rasprave traju u pozorištu, a nadam se da će i u gledalištu. I kad se izađe iz pozorišta, mislim da će gledalac duboko u sebi osećati i razmišljati o tome šta smo mi izveli. Toliko je nagomilane nepravde u komadu da smo se odlučili za realistički stil.

