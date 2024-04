TEMU IZ TITANIKA ODSVIRAO JE SRBIN: "Nisam ni znao za koga radim" Miroljub za Kurir otkriva kako je u pesmi završila SRPSKA FRULA

Pre više od 25 godina snimljen je film "Titanik", a planetarnu popularnost doživela je i pesma "My Heart Will Go On", koju je otpevala Selin Dion. Na trajnom snimku popularne pesme frulu svira i Miroljub Todorović Džimi. Gostujući nedavno u podkastu "Folklor magazin", srpski umetnik je pomenuo ovo kao zanimljivost iz svoje biografije, a za Kurir objašnjava kako je došlo do te saradnje.

Život u Kanadi

- Radio sam tada u Laval simfonijskom orkestru, koji je snimao razne filmske teme i popularnu klasiku. Živeo sam u Montrealu skoro 11 godina. Sredinom devedesetih baš i nije bilo popularno biti srpski muzičar, bile su to ratne godine. Nisam ni znao za koga sviram. Trebalo je da u pesmi bude irska frula, ali ja sam koristio srpsku - objašnjava Todorović.

foto: Printskrin

Reditelj Džejms Kameron nije želeo da bude pesama u filmu, ali kompozitor Džejms Horner je i pored toga u tajnosti snimio kasniji veliki hit "My Heart Will Go On" sa Selin Dion. Kaseta s pesmom je na kraju ipak završila kod Kamerona, koji nije ostao ravnodušan kad ju je odslušao i odlučio je da je uvrsti u muziku za film. Da je Horner bio u pravu, svedoči to što je ova balada jedna od najpoznatijih pesama komponovanih za film svih vremena i da je muzika iz filma širom sveta prodata u tiražu većem od 30 miliona primeraka. Ova balada je proglašena za najprodavaniji singl 1998, ovenčana je sa četiri muzičke nagrade Gremi i uvrštena na listu 100 najboljih filmskih pesama Američkog filmskog instituta.

foto: TV Hram

Naš sagovornik kaže da na tom izdanju ima još njegovih snimaka.

- Odsvirao sam još nekoliko tema. Bio sam flautista. Irska frula izgleda malo drugačije, ali poslužila je i naša srpska. Najviše me je tamo cenio dirigent, koji je bio Francuz - završava naš sagovornik.

Frulaš i flautista Miroljub Todorović Džimi član je Narodnog orkestra RTS. Intenzivno je radio sa orkestrima kulturno-umetničkih društava "Lola" i "Abrašević", ali nastupao je i sa orkestrima brojnih drugih folklornih društava, budući da je zbog svojih izvođačkih kvaliteta veoma tražen muzičar. Jedan je od osnivača KUD "Šumadija", pokrenutog 1980. u mestu Vlaška. Sin je istaknutog tradicionalnog umetnika Dobrivoja Todorovića, interpretatora na srpskim izvornim duvačkim instrumentima.

foto: Disney studios

Statistika

Budžet "Titanika" je bio duplo veći nego što je bilo planirano (oko 200 miliona dolara), što je film učinilo najskupljim do tada. Studio "Tventit senčuri foks" je morao da potraži sredstva od direktnih konkurenata u filmskoj industriji, studija "Paramaunt pikčers". Malo ljudi je prognoziralo da će film zaraditi više od uloženih sredstava, a verovatno niko nije verovao da će imati najveći prihod u istoriji filma do tada, od 600 miliona dolara.

foto: Ata images

Radu u studiju: Od klasike i roka do Cece

Miroljub Todorović Džimi poslednjih godina ima svoj muzički studio, gde sarađuje s velikim brojem eminentnih kompozitora i muzičara naše estrade. Na njegovom sajtu stoji da su sarađivali s Narodnim ansamblom RTS, Big bendom RTS, Gudačima Sv. Đorđa, Udruženjem rok muzičara Srbije (URMUS), muzičkim studiom Svetlane Cece Ražnatović (Ceca Music), Nacionalnim ansamblom "Kolo" i Nacionalnim ansamblom Kosova i Metohije "Venac".