POVAMPIRILA SE PESMA STARA 26 GODINA, A SVE ZBOG PODMORNICE! Ljudi kao blesavi slušaju i dele ovaj stari hit: Svi ćemo u PAKAO!

Izgubljena podmornica za koju se juče ispostavilo da je implodirala u Atlantskom okeanu proteklih dana na internetu je bila glavna tema i inspiracija za brutalne šale na račun poginulih članova posade.

Film Titanik je posebno podstakao maštu šaljivdžija koji vole crni humor, a u prvi plan je isplivala i pesma stara 26 godina - "My Heart Will Go On", naslovna tema filma Titanik koju je Selin Dion otpevala 1997. godine.

Na internetu se pojavila informacija da je zbog masovnog preslušavanja pesma ponovno dospela na vrh Spotifaja i Bilbordove liste najslušanijih, ali ta informacija nije tačna. Međutim, hiljade ljudi je definitivno ponovno slušaju.

"Ljudi, svi ćemo u pakao"

"Titanic je uzeo još pet života nakon 25 godina", "Ponovno slušam ovu pesmu zbog tragedije podmornice", "Ljudi, svi ćemo u pakao", piše ekipa u komentarima ispod pesme koja je na Jutjubu skupila oko 40 miliona pregleda.

Ispod videa se nalaze se 1000 novih komentara u kojima ljudi priznaju da ih je nesreća podmornice podsetila na pesmu, prenosi Index.

"My Heart Will Go On" smatra se najvećim hitom Selin Dion. Bila je na vrhu lista u više od dvadeset i pet zemalja. Singl je prodat u više od 18 miliona primeraka.

