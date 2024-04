"UMRO SI PRED SAM KRAJ SVOG ŽIVOTA" Evo ko je bio Pantelija iz "Maratonaca", proslavio ga film u kom nema nijednu repliku (FOTO)

Ime Radisav Lazarević mnogima ne znači mnogo, ali kada kažete Pantelija, svi znaju na koga mislite jer su replike iz legendarnog filma "Maratonci trče počasni krug" ušle u svakodnevni govor.

foto: Printscreen/Youtube

Gorepomenuti Radisav je glumio (bolje reći "glumio") Panteliju Topalovića u ostvarenju iz 1982. godine i to je bila njegova prva i jedina filmska uloga jer je bio pozorišni glumac. Iako slabo zahtevna uloga, bila je dovoljna da bude nezaboravna.

Rođen je u Vučitrnu 8. novembra 1903. godine u porodici Nenada Lazarevića, uglednog predratnog veterinara u Kosovskom Pomoravlju.

foto: Centar film

Odrastao je na Prilužju. Jedan od presudnih trenutaka u karijeri Radislava Lazarevića je bila lokalna putujuća karavan predstava iz 1921. godine, u Prištini u kojoj je igrao u predstavi "Konji se igraju vrani".

foto: Printscreen/Youtube

Preminuo je 15. aprila 1990. posle teške bolesti.

Podsetimo, radnja filma "Maratonci trče počasni krug" je smeštena 1935. godine, posle atentata na kralja Aleksandra u Marseju, u maloj srpskoj palanci.

Priča se događa u vremenu između dvaju ratova (1935). U familiji Topalović, koju čini šest generacija muškaraca - najmlađi ima 25 godina a najstariji 120 - dolazi do velikih sukoba, jer mladi potomak ne želi da se bavi pogrebničkim zanatom, koji decenijama, s kolena na koleno, drži njegova porodica.

foto: Printscreen

Proizvodnja mrtvačkih sanduka je sve unosnija, uvodi se nova tehnologija, sahranjuje se brže i lakše, nastupa vreme krematorijuma. Ali, najmlađeg člana porodice Mirka (Bogdan Diklić) sve to ne zanima; on želi da se bavi filmom, zaluđen tom idejom od strane svog najboljeg prijatelja Đenke. Mirko je zaljubljen u Kristinu, koja ne mari za njega i zaljubljena je u Đenku. Kristinin otac, Bili Piton, nabavljač mrtvačkih sanduka za firmu Topalovića „Dugo konačište”, hoće da utera stari dug i ucenjuje porodicu. On traži veći udeo u zaradi, pravičnu podelu u poslu i dobiti ili da uda svoju ćerku jedinicu za Mirka a da dug uđe kao njegov miraz, odnosno suvlasništvo u firmi.

