ŠTO STE STARIJI MANJE SU ŠANSE DA VAS NEKO IZNENADI: Četiri stvari koje će vam život promeniti u potpunosti i ojačati vas

Ljudi ulaze u vaš život, često vrlo iznenada, ali ga napuštaju sa gotovo istim iznenađenjem. Za neke od njih vam je jako žao, jer ste mislili da nikada neće biti dana kada se više nećete družiti. Ipak, nije smak sveta.

foto: Shutterstock

Oni više nisu deo vašeg života i to bi trebalo da vidite kao dobru stvar. Da je vredelo, trajalo bi. Kako starite, puštate sve manje ljudi u svoj život. Evo zašto je sasvim u redu.

Što ste stariji, manje ste spremni da trpite određene stvari

Kada ste mladi, često imate želju da budete prijatelji sa svima. Previše brinete o tome šta drugi misle o vama. Možda ste uradili određene stvari na koje se verovatno ne biste usudili u ovim godinama, samo da bi vas neko prihvatio. Međutim, to je takođe uticalo na sklapanje loših prijateljstava. Tada niste razumeli znakove upozorenja ili niste bili baš vešti u prepoznavanju da vas drugi „gaze“.

foto: Shutterstock

Kako ste sazrevali, sve manje ste bili spremni da trpite određene stvari. Nemate vremena za nezrele gluposti čak i ako to znači da nećete videti ljude sa kojima ste provodili mnogo vremena. Radije provodite vreme sami nego sa nekim zbog koga se osećate usamljeno.

Što ste stariji, manje vam je stalo do sklapanja novih prijatelja

Došli ste do tačke u kojoj sklapanje novih prijatelja i novih prijateljstava više nije na vašoj listi prioriteta. Ni blizu. Do sada se iskristalisalo ko su ljudi koji su uvek uz vas. Međutim, to ne znači da niste prijateljska osoba. Razgovarate sa ljudima, družite se sa njima, radite različite zabavne aktivnosti sa njima, ali ih ne puštate unutra. Ne verujete im u svoje tajne. Ne dozvoljavate im da vide kada ste ranjivi.

foto: Profimedia

Davno ste prešli tačku u kojoj vam treba novi najbolji prijatelj. Čak i ako niste u dobrim odnosima sa prijateljem za koga ste mislili da vam je najbolji prijatelj, jednostavno vas više nije briga. Ne, niste pesimistični ili depresivni. Jednostavno nemate vremena za to, jer ste tako odlučili. I to je sasvim u redu.

Što si stariji, manje veruješ ljudima

Bili ste zapanjeni kada ste videli kako vas ljudi lako napuštaju. Ljudi za koje ste mislili da su kvalitetni i da će uvek biti tu za vas. To je takođe bio okrutan način da otvoriš oči. Zato si ojačao. Zbog toga imate tako debeo sloj kože da više nije važno šta drugi misle o vama.

foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

Najbolji ljudi su i dalje uz vas i poštujete njihovo mišljenje, kao i svoje. Oni su važni. Svi ostali... Pa, srećom, otišli ​​su.

Što ste stariji, manje ste voljni da druge stavljate ispred sebe

Kada prestanete da brinete o drugim ljudima i počnete da volite sebe, tada stvari počinju da se menjaju, i to na bolje. Prestajete da radite stvari da biste zadovoljili druge i radite stvari da biste zadovoljili sebe. Mnoga prijateljstva su „pukla“ zbog ove jednostavne činjenice.

foto: Shutterstock

Jednom kada prestanete da dozvoljavate drugima da vas tretiraju na loš način (na primer: da ste tu samo kada im to odgovara), onda dobra većina shvata da više niste korisni.

Počinjete da se usavršavate. Iznutra. Na sve moguće načine. Postajete osoba koja zaista zna šta želi. I nisu to ljudi koji će vas ometati na svakom koraku i iskorišćavati na svaki mogući način, piše Mini Magazin.

(Kurir.rs/I.M.)