"NEPRAVDA JE UVEK ISTA, NJENE POSLEDICE SU VELIKE ILI MALE" Zoran Cvijanović o seriji TUNEL: Ne poznajem takve ljudi, ali on je...

Jednog od junaka prvih epizoda serije "Tunel", koja se trenutno prikazuje vikendom na RTS, bivšeg košarkaša, odigrao je glumac Zoran Cvijanović. Petar Ristovski je jedan od reditelja i za snimanje 12 epizoda istražio je više od 300 slučajeva koji se nalaze u policijskim dosijeima da bi one najintrigantnije, kod kojih je osetio filmski potencijal, pretočio u seriju.

- Moj lik je doživeo nepravdu i neku vrstu iživljavanja svog bivšeg đaka, koji je sticajem okolnosti sin visokopozicioniranog funkcionera u njegovom gradu. Tu se stvorila neka kombinacija koja je za njega bila nepodnošljiva, jer nije mogao pravdu da dobije nekim regularnim, redovnim postupkom, preko suda ili advokata ili svega toga zajedno - objašnjava Cvijanović i dodaje:

foto: Dragana Udovičić

- Svaka od tih malih ljudskih sudbina u seriji lomi se na nekoj nepravdi, što nas stalno podseća da ne postoji velika i mala nepravda, da je nepravda uvek nepravda, a da su samo posledice koje ta nepravda pokrene i izazove - velike ili male. To je jedna tema koju bismo bukvalno mogli da koristimo da objasnimo termin neznani junak. Iza tih priča stoji kompletno jedno odeljenje - pregovaračko odeljenje MUP Srbije, koji su potpuno ljudi iz senke koje niko praktično i ne poznaje. I hvala bogu da većina ljudi njih ne poznaje, jer kada njih upoznaš znači da je život došao u veliki škripac - napominje Cvijanović. Ujedno, serija govori i o privatnim životima i ličnim sudbinama pripadnika MUP jer posao ostavlja posledice i na njih. Oni podnose velike žrtve da bi spasli ljudske živote. Zato je pred glumcem velika odgovornost da ne izneveri one koji su akteri i žrtve ovakvih priča, i to nekad ne može glumac sam da iznese. - Uz pomoć Petra Ristovskog, koji nas je s jedne strane terao da ulazimo u intenzitete tih situacija i osećanja, ali i uz pomoć mojih kolega, koji su prihvatili dramatičnost cele te priče, na jedan timski način smo stvorili taj kritičan trenutak - kaže Cvijanović.

foto: Nemanja Nikolić

Glumac i producent Lazar Ristovski je nakon uspeha serije "Drim-tim" zajedno s naslednikom Petrom uradio i ovu seriju. Uz podršku Telekoma Srbija i u produkciji "Zilion filma" prikazali su život pripadnika policije koji rade u pregovaračkim timovima u talačkim situacijama. Serija je premijeru imala na Superstar, a Lazar igra jednog od ljudi koji uzimaju pravdu u svoje ruke u čak dve epizode.