UZBUDLJIVI RITMOVI TRIDESETIH I ČETRDESETIH GODINA PROŠLOG VEKA: U Beogradu svira GLENN MILLER Orchestra koji traje 85 godina

Uzbudljivi ritmovi tridesetih i četrdesetih godina prošlog veka oživeće će mts Dvoranu u sredu 24.aprila kada će svetski poznati Glenn Miller Orkestar, pod dirigentskom palicom Wil Saldena, izvoditi svoj novi program "BEST OF… GLENN MILLER ORCHESTRA". Očekuje nas veče ispunjena čarobnim zvukom svinga, koji je obeležio muzičku scenu i ostavio neizbrisiv trag.

Već na samom početku programa, pozornica će postati prava plesna arena, vraćajući nas u doba kada je nastao jedan od najkosmopolitskijih, opuštenih i zaraznih muzičkih stilova svih vremena - Swing. Zbog prepoznatljivog, harmoničnog, a istovremeno uzbuđujućeg zvuka, oživljavaju se večni svjetski hitovi poput "Moonlight Serenade", "In the Mood", "Rhapsodie In Blue", "Leroy Brown", "Sentimental Journey" i mnogi drugi.

Prvi taktovi "Best Of..." odmah otkrivaju izuzetnu stručnost ovih izvanrednih muzičara, a jedinstveni zvuk Glenn Miller Orkestra u Big Band sastavu posebno dolazi do izražaja zahvaljujući brojnoj duvačkoj sekciji.

Iako je prošlo više od 85 godina od osnivanja Glenn Miller Orkestra, muzički svet i dalje je obogaćen nezaboravnim melodijama i aranžmanima, muzikom koja je prepoznatljiva širom sveta.

Požurite, još malo karata ima u tickets sistemu i na blagajni Mts dvorane i budite deo večeri ispunjene swingom s Wilom Saldenom i Glenn Miller Orkestrom! Očekuje vas muzičko putovanje kroz vreme koje ćete pamtiti!