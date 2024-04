ATELJE 212 PREMIJERA PREDSTAVE NESTAJANJE

U Pozorištu Atelje premijera predstave Nestajanje 27. aprila scena Mira Trailović u 20h piscaTomislava Zajeca u režiji Sanje Mitrović.

Nestajanje je priča o odnosima roditelja i dece, o položaju dece u sistemu edukacije, o svetu odraslih koji zanemarije decu i pre svega o zlostavljanju dece. Radnja komada je smeštena u intelektualnu višu srednju klasu hrvatskog građanskog društva, gde univerzitetski profesori, umetnici, naučni istraživači, policija… gotovo svi predstavnici društva učestvuju u kolopletu intimnih odnosa i zakonskih prestupa u zloupotrebi dece. Priča paralelno prati radnju dve porodice, porodice žrtve i porodice zlostavljača gradeći tako dinamičnu dramsku radnju bogatu vrlo snažnim karakterima i sukobima, obrtima i emocijama.

Tomislav Zajec jedan je od najistaknutijih savremenih hrvatskih dramskih pisaca i dramaturga, njegove drame su višestruko nagrađivane i izvođene u Hrvatskoj i inostranstvu. Zajec je profesor na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, spoljni saradnik dramaturg u Zagrebačkom kazalištu mladih, dramski je pisac, scenarista, prozni pisac… Šestostruki je dobitnik nagrade za dramsko pismo „Marin Držić“, kao i dvostruki dobitnik nagrade Marul na Marulićevim danima.

Nestajanje će biti prvo izvođenje nekog komada ovog autora u Srbiji.

Hrvatska praizvedba komada Nestajanje bila je nedavno, u januaru ove godine na velikoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.

Sanja Mitrović je pozorišna autorka, rediteljka, izvođačica i profesorka režije iz Brisela. Režirala je i izvodila predstave širom Evrope i Amerike. Projekti su joj izvođeni u poznatim pozorištima i na festivalima: Schaubühne (Berlin), Kunstenfestivaldesarts (Brisel), Wiener Festwochen and Tanzquartier (Beč), BITEF Theatre (Beograd), Theater Spektakel (Cirih), SPRING Performing Arts Festival (Utreht)...Dobitnica je višepriznanjazasvoj rad kaoštosunagradaPozorišnoginstitutaHolnadijeBNGNieuweTheatermakersPrijszapredstavuWill You Ever Be Happy Again? a zaistupredstavunominovana je začuvenuPrix D'Jardin Europe.

U predstavi Nestajanje igraju: Svetozar Cvetković, Dejan Dedić, Dubravka Mijatović, Milica Janevski, Jelena Ilić, Branka Petrić, Natalija Stepanović i Đuro Brstina.

Autorski tim predstave čine scenografkinja Jasmina Holbus, kostimograf je Boris Čakširan, kompozitorka Marija Balubdžić i dramaturg Dimitrije Kokanov.

