"OTIŠAO SAM NA FAKULTET DA POSETIM DECU, SVI MISLILI DA SAM IM DEDA": Glumac u osmoj deceniji muči muke, a OVO mu najteže pada

Oženio se 2000. dve i po decenije mlađom ženom. Drugi put je postao otac u šestoj deceniji, a sada u 79. godini otac je studenata pa je nedavno doživeo neprijatnu situaciju kada je posetio svoju decu, ćerku i sina, na fakultetu.

“Ovo nije Dan za dede, ovo je Dan roditelja. Ja im kažem: "Ja sam roditelj!". To je bilo grubo", opisao je tu neprijatnu situaciju nedavno u intervjuu za Telegraph.

Oskarom nagrađeni glumac Majkl Daglas ima dvoje dece sa suprugom, glumicom Ketrin - Zitom Džouns, sina Dilana (23) i ćerku Karis (21). Daglas je i otac svog 45-godišnjeg Kamerona Daglasa koga je dobio sa bivšom suprugom Diandrom Luker.

foto: Profimedia

Čuveni glumac koji je po drugi put postao otac kada je imao više od 50 godina, priznao je da mu je to kasno očinstvo omogućilo da bude bolji otac nego što je bio svom sinu Kameronu.

"Kameron je mnogo patio u to vreme", rekao je ističući da je on sam bio “preopterećen i preopterećen” svojom karijerom dok je odgajao svog najstarijeg sina. Objasnio je da mu je porodični život u to vreme bio na trećem mestu na listi prioriteta, za razliku od vremena kada je osnovao porodicu sa sadašnjom suprugom.

foto: Profimedia

Napomenuo je da nakon godina i godina rada poželeo da uživa u očinstvu. Priznao je da je teško držao korak sa decom dok su bila mlađa, kao i da on i njegova supruga uživaju i u momentima nakon što su se deca osmostalila.

"Ovo je bilo sjajno vreme za mene, ali sam imao veliku sreću. Ketrin i ja smo zajedno... ove godine će biti 25 godina. Dakle, bila je to dobra vožnja i bio sam vrlo srećan, srećan s izborima koje sam napravio i sada se nekako stvarno povlačim i još malo mirišem ruže, više putujem.”

Dobitnik Zlatnog globusa zahvalio svojoj deci što su "izvanredni ljudi" i na "radosti" koju isu mu doneli i njemu i njihovoj majci.

( Kurir.rs / Blic žena / T.B. )

Bonus video:

07:08 DEDA, PA TI KIDAŠ BRE! Najjača HARIZMA, originalnost i doslednost SRPSKOJ TRADICIJI - doveli su ga RAME UZ RAME SA POBEDNIKOM!