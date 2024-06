VEDRANA RUDAN SE PONOVO OGLASILA: Otkrila od kog RAKA boluje, "Samo 5% srećnika može da se operiše", svojim fanovima poručila je

Vedrana Rudan, čiji su tekstovi oduvek osvajali srca čitatelja svojojm iskrenošću i humorom, ponovo se obratila javnosti putem svoje službene Fejsbuk stranice i obavestila svoje obožavatelje o daljem razvoju njenog zdravstvenog stanja.

"Pozdrav svima! Čujte, javila sam vam da imam rak pa će vas sigurno zanimati kako se moja priča dalje razvijala. Znam jer ste čitavo vreme u mojim mislima, drage moje i dragi moji.

Ajmo redom. Moj je rak j****o redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze. Doduše negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u k***c. I nije neki rok. Samo 5% srećnika može da se operiše. Ta sam. Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiohirurgiju da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u "kvotu". Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji. Hvala prijatelji! Naravno da su povlašćeni građani ove zemlje u "kvoti" i pre nego što dobiju rak ali to znamo. Ja sam čak saznala i ime lika koji me precrtao iako taj podatak nisam tražila. Na neki sam način počašćena što nisam deo lopovske ekipe kojoj ni rak ništa ne može. Tu nikako ne mislim na mnoge bolesne koji su ipak uskočili iako nisu hadezeovski gadovi.

Nakon "spaljivanja" stigla sam u Merkur. To vam je bolnica u kojoj rade ljudi- nadljudi. Lekari, sestre, spremačice, kuvarice, terapeuti, medicinska braća… Ljudima presađuju organe, iz mrtvih dižu mrtve koji kasnije idu u teretane, ali im vrlo retko, na Međunarodni dan transplantacije, na primer, neko turne krušku pod njušku da bi nešto kratko, ukratko, čim kraće, minuti su skupi, za medije govorili o svom poslu. Koji je to osećaj ležati u Merkuru u bolnici u kojoj je te noći Stipe Jadrijević, namerno mu neću nabrajati titule jer ne pati od toga, sa svojom ekipom jednom čoveku presadio, zaboravila sam, koliko organa. Ležala sam u krevetu, operisana, ostala sam bez komada jetre i još nekih komada i slušala kako se u daljini deru neki Hrvati. Slavili su pobedu Dinama koji je nešto osvojio. J****e! Šta mi slavimo. ŠTA MI SLAVIMO? NA KOJU TEMU S******MO? U Merkuru nadljudi u savršenoj tišini čine čuda koja jedva da možemo razumeti, čuda koja su i u svetskim relacijama čuda a razuzdana gomila na čelu s retardiranim političarima slavi rad dlakavih nogu.

Gradonačelniku Zagreba harizmatičnom poput kuvane, nedepilirane ovčije noge nije palo na kraj k***a opsednutog komadom kože da na Međunarodni dan transplanantacije na Trgu bana Jelačića razvije zastave tri bolnice: Merkura, Rebra, Jordanovca, možda ih ima još, i oda počast pravim herojima takozvane zemlje. Ovih dana gledamo kako veprovi sa naše političke scene u pratnji svojih "dama", klinaca ili sebi sličnih lopina o našem trošku lete u Nemačku da bi gledali kako "Vatreni", zbog njih, je li, čitav svet zna za Hrvatsku, trče prema vratima. "Heroji" su j****i s kondomom očekujući rađanje četvorki, isto je očekivalo i nekoliko stotina hiljada ili milliona praznoglavih "kockastih" koji nemaju za hleb ali im je dragi bog dao moć da s*******ju gledajući momke koji trče "za Hrvatsku" što ne znači i da bi za nju platili porez.

Ne, ne želim im poručiti, dabogda vas ili vaše operisao Dalić kad se razbolite jer to ništa ne bi promenilo. Za mene i stotine hiljada bolesnih i zdravih pametnih građanki i građana Hrvatske lekari poput Stipe Jadrijevića trebali bi biti naši heroji. Doduše, kad god mogu nastojim biti objektivna pa ću i ovaj put. I taj Jadrijević, i taj junak nad junacima, zajedno sa svojom ekipom naravno, na moj užas bio je na utakmici u Berlinu. Zašto ni bogovi nisu savršeni?"

Podsetimo da je Vedrana, nedavno, na svom blogu napisala tekst pod naslovom "Rak i ja" u kom je govorila o svojoj borbi.

Vedrana se, trenutno, oporavlja u bolnici Merkur i u sigurnim je rukama doktora Radiohirurgije iz Svete Nedelje.

(Kurir.rs/J.M.)

