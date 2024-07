PREMINULA MAJKA SLAVNOG PEVAČA: Reči kojima se oprostio od nje slamaju srca, bila mu je najveća podrška u žuvotu

Preminula je Kerol Bon Džovi, majka legendarnog muzičara Džona Bon Džovija (62). Imala je 83 godine, a preminula je u medicinskom centru u Nju Džerziju.

'Naša majka bila je snaga na koju se moralo računati, njen duh i stav oblikovali su ovu porodicu. Jako će nam nedostajati', izjavio je muzičar nakon tragičnog gubitka, piše People.

Džon bon Džovi se tužnim rečima oprostio od majke foto: Nancy Rivera / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Džon je u ranijim intervjuima često isticao kolika su mu roditelji bili podrška tokom karijere.

"Uvek su me podržavali, što je bilo neverovatno. Jer sam mogao doći kući u jedan ili dva ujutro, a morao sam biti u školi do osam sati. Samo su rekli - dođi na vreme za školu, znaš da je to tvoja odgovornost, ali sledi svoj san. Kako sam postajao stariji, shvatio sam da je muzika veliki dar koji sam dobio od svojih roditelja. rekao je jednom prilikom.

Koje je pravo ime Džon Bon Džovija?

Ljudi na TikToku su oduševljeni saznanjem da se ime ikone rokenrola razlikuje od onoga što smo svi oduvek mislili.

Jedan zapanjeni obožavalac napisao je na aplikaciji: „Upravo sam pogledao da vidim šta reč bon znači u imenu Džona Bon Džovija. Potajno sam se nadao da će to biti Džonatan Bonotan Džovi. Ali ispostavilo se da je to Fransis i da se preziva Bondžovi Junior. Kako ja to ne znam?"

Ove reči su bile dovoljno šokantne za korisnike, brzo je prikupio preko 1,8 miliona pregleda.

(Kurir.rs/M.J)