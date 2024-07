"TO SU GLUPOSTI..." Oštar odgovor Lazara Ristovskog Radošu Bajiću: Evo šta je rekao na javnu prozivku BIVŠEG PRIJATELJA

Glumac Lazar Ristovski dao je oštru i kratku reakciju na objavu svog kolege i nekadašnjeg dobrog prijatelja Radoša Bajića.

Glumac i reditelj Radoš Bajić na društvenim mrežama je podelio fotografiju, sa sada bivšim prijateljem i kolegom, Lazarom Ristovskom , što je izazvalo lavinu komentara, a oglasio se i sam Ristovski.

- Nemam komentara na te gluposti. Izvinite, doviđenja - kratko je poručio Lazar za Telegraf.

foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, Radoš Bajić podigao je danas buru na društvenim mrežama kada je otkrio da Lazar Ristovski "više nije onaj čovek koga je poznavao".

"On iz Ravnog Sela, ja iz moje Medveđe. Hodamo i jedemo šta se našlo. On grize jabuku, ja parče kifle, pa razmenjujemo kao braća. Sve to pre pola veka, na beogradskom asfaltu ispred Skupštine. ... Nas dvojica, čisti, mladi, i visoki kao jablanovi, studenti glume i najbolji drugovi. Noć, dan bez prestanka, uvek i svuda zajedno. Vreme oskudnosti i siromaštva, ali i idilična priča o večnom zavetu, o drugarstvu, časti i poštenju...

Pedeset godina kasnije sve je otišlo u prah i pepeo, u pohlepu i gramzivost, u bahatost i otklon od svake normalnosti... To više nije čovek koga sam poznavao, čijim uspesima sam se radovao, sa kojim sam delio snove i prelepu mladost... Gde je nestao moj najbolji drug koji bi danas da nikome ne da ni zalogaj čak ni meni? Koji bi sve za sebe? Bože Svevišnji, ako nam uzimaš snagu, sačuvaj nam dušu, obraz i čast...", napisao je Bajić uz fotografiju iz prošlosti, na kojoj je s glumcem Lazarom Ristovskim.

(Kurir.rs/ L. S.)

Bonus video:

00:13 Lazar Ristovski napunio 71. godinu