"TO SU ŠIBICARSKE I PIJAČARSKE FORE" Sejo Sekson ponovo udario na Neleta Karajlića, pa progovorio o njihovom SUKOBU

Grupa "Zabranjeno pušenje" nastupala je na 63. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu, a tom prilikom pevač Davor Sučić poznatiji kao Sejo Sekson otvoreno je pričao zbog čega nema kvalitetnih autora kada je rok scena u pitanju, ali i o sukobu sa Neletom Karajlićem, sa kojim je na sudu zbog autorskih prava.

foto: Saša Leteći

"Ja sam tu stvar pokušavao da izbegnem kako sam znao i umeo. I mene je sve to iznenadilo. Ne možete prodavati tuđe pesme, niti ih možete prepakivati. Ja uopšte nisam znao da se to dešava. Tek sam u koroni počeo da dobijam informacije da se pojavljuju ta izdanja moje muzike. Iskoristili su priliku da ja fizički nisam tu. To je isto kao kada bih ja teoretski mogao uzeti pesme Riblje čorbe i prodavati ih po Mostaru. To su šibicarkse, pijačarske varijante koje nisu dostojne naših godina i karijere. To rade klinci po pijacama", rekao je Sejo otvoreno i nastavio da odgovara na pitanje da li je pokušao da razgovara sa Karajlićem.

"Jesam, ali nisam naišao na razumevanje za moj problem, koliko god vam to čudno izgledalo. Ta očigledna glupost je na sudu. Sad ja dokazujem da su moje pesme moje. Ja to nisam očekivao. Da mi je rekao da mu trebaju pare, ja bih mu dao, samo da kaže", dodao je muzičar.

(Kurir.rs/ M. J.)