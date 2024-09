Decu nemam, nije mi žao, kako vreme odmiče još mi je draže: Jedna od najlepših jugoslovenskih glumica bila je suparnica Lepe Brene

Tatjana Tanja Pujin je odrasla je u Čačku i oduvek je znala da će biti glumica. U Jugoslaviji je redovno bila na listama top 10 najseksepilnijih žena na filmu.

Međutim, svoje lepote nikad nije bila svesna. U Srbiji ne živi već više od 30 godina, a od svog zanimanja digla je ruke. Publika je pamti po ostvarenjima "Hajde da se volimo" s Lepom Brenom (bile su ljute suparnice), "Oktoberfest" i "Poslednji valcer u Sarajevu", kao i seriji "Bolji život".

Za Kurir je o svom životu govorila u ispovesti čije delove vam prenosimo:

"Glumu sam upisala odmah posle te tragedije, i to zašto što je tu bio prvo prijemni ispit. U klasu su me primili Arsa Jovanović i Mirjana Karanović. Iz moje klase danas lepo radi Vladan Dujović, Bojana Kovačević, koja je snimala seriju "Aviondžije", Violeta Kroker se ne bavi glumom, Rade Lazarević je kao Dafina prevario neke ljude za pare i pobegao za London... Glumu je s nama završila i majka Baka Praseta Vesna Lončarević, koja se sada zove Anastasija.

Ne znam kakvu sam to harizmu imala, ali mene su i 20 godina posle odlaska iz Srbije mediji i novine zvali da im pričam o svom životu. Radila sam posle godinama dokumentarce i od toga sam živela. Posle me je i to zasitilo i onda sam krenula dalje. Bavila sam se i računarima, ugostiteljstvom i posle toga je moj posao bila moja mama. Ona se razbolela i trebala joj je moja pomoć.

Gluma me više ne zanima. Kad nisam onda odigrala, ne bih ni sada. Volim da gledam serije, filmove, predstave i svoje kolege. I dalje imam tu ljubav i neku vrstu instinkta i srećna sam kad ih vidim da rade. Ne moraju te serije uvek da budu vrhunske i nemam s tim problem, jer je svima potreban novac da bi normalno živeli i mogli da plate račune. Tužna sam što za neke dobre i dalje nema uloga.

"Oktoberfest" je bio prvi film koji sam snimila. Nisam bila svesna da će biti toliko značajan. Hteli su da me izbace s fakulteta zbog tog filma. Dekan nije bio blagonaklon prema mom profesoru. Snimila sam ga i nije mi žao. Izabrala sam dobar put, ali nisam želela posle da ga nastavim. Ne sećam se ni kako sam dobila ulogu. Nisam sigurna da li su me našli na ulici i pozvali na probno snimanje ili na hodniku Fakulteta dramskih umetnosti. Pokojni Dragan Kresoja je rekao: "To je ta mala i uzimamo je." Ušla sam u taj svet. Mene je to strašno zabavljalo. Stalno sam se smejala. Bata Živojinović je došao na set, snimali smo neku scenu u tramvaju, a vrištala sam od smeha, stegao mi je ruku i rekao: "Prestani da se smeješ, ovde svi moramo da budemo ozbiljni!" Ceo svet sam gledala kroz roze naočare.

Na jednom prijemu nedavno sam srela Lepu Brenu. Ona mi je tada rekla da svaki put kad me vidi, seti se najlepšeg perioda svog života. To je bio i moj najlepši period. To su bili dani bezbrižnosti u svemu. Prvo što ste mladi, a onda jer vam je krenulo i svi vas zovu. Film "Hajde da se volimo" pokazao mi je da mogu još mnoge stvari da radim".

Nakon što je devedesetih godina odlučila da se povuče sa glumačke scene, novo životno poglavlje otvorila je u Italiji, sa suprugom Italijanom.

Tanja Pujin se udala za političara Đulijana Červinija, savetnika pres-kabineta predsednika Italije. Par se najpre venčao na Baliju, a drugi put su bračne zavete razmenili u Rimu 2013. godine. O proširenju porodice nije bilo mnogo govora. Kako kaže, nije joj žao zbog toga.

"Decu nemam. Nije mi žao. Kako vreme odmiče, sve mi je draže. Vidite li kakva su vremena? Nisam sigurna da li bih to mogla i da li bi to dete otišlo nekim pogrešni putem. To bi me dotuklo. Mi smo veoma kasno krenuli o svemu da razmišljamo", govorila je glumica pa dodala:

"Bila sam u kasnim četrdesetim i zajedno smo suprug i ja odlučili da je bolje nemamo decu. Moj brak je možda i opstao što je suprug bio trista dana na putovanjima. Provodio bi šezdeset dana godišnje u Rimu, a onda bi radio po 12 sati. On je sad u penziji, pa mi smeta. Naučila sam da budem sama," govorila je Tanja svojevremeno za Kurir, pa nastavila:

"Mene je u životu zanimalo sve da naučim, od farbanja do betoniranja. Sada imam svoju organsku baštu. Sada radim tu svoju njivu i volim da putujem. Njiva se nalazi u okviru škole i tu se nalazi kuća koju koriste deca sa autizmom. Oni sade i bave se poljoprivredom. Moja drugarica je usvojila jednu devojčicu iz Kine, a ja sam došla na zabavu i otkrila da se taj kompleks nalazi iza moje zgrade. To je mali raj. Sve je tu organsko. Paralelno s glumom sam počela da studiram i poljoprivredni fakultet. Šest meseci sam tu dolazila i molila sam da dobijem tu parcelu. Ceo projekat je osmišljen da se ta bolesna deca ne bi zatvarala u bolnice, već kako može da im se pomogne".

