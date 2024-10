- Umeo je tako ozbiljno da me sluša, da me je potpuno fascinirao. Posle dve-tri godine videla sam ga kod Belog dvora. Bila sam sa drugaricom i samo sam joj rekla: "Odoh da ga uhvatim." Ne mogu da kažem da smo odmah počeli da se zabavljamo, ali smo krenuli da se upoznajemo. Drugo je to vreme bilo - ispričala je tada osamdesetšestogodišnja gospođa sa setom u glasu.

- Pavle je došao da me poseti na snimanju filma "Čovek iz hrastove šume". Mija Aleksić i on su se napili, pa je direktor došao kod mene i zamolio me da ih odvedem sa seta. Otišli smo u jednu kafanu. Mija je cele večeri mene hvalio i delio mi neke komplimente. Samo sam sedela i ćutala. U jednom momentu mu je Pavle svašta rekao, a onda su se potukli. Mija je izvukao deblji kraj pošto je moj muž bio mnogo veštiji kada je trebalo da se bije, izučio je to u detinjstvu. Nikada nisam pitala Pavla zašto je tako reagovao - objašnjava.