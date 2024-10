- Publika će videti to u predstavi. To je jedna freska 20. veka koja se preliva u 21. vek; u 20. veku to je priča o našim očevima i našim dedama, a u 21. to je priča o nama. Meni je jako drago što se igra baš u Srpskom narodnom pozorištu, jer se tako, zapravo, igra u svom rodnom mestu - rekao je književnik Laslo Vegel.