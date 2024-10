- Danas nije nikakva vest da neko odlazi u penziju, ali kada u penziju odlazi neko ko je proveo punih 50 godina u pozorištu koje ove godine slavi 75. rođendan, i kada je taj neko ulaskom u to pozorište postao najmlađa profesionalna glumica u tadašnjoj Jugoslaviji, i time ulazi u istoriju jugoslovenskog pozorišta, onda morate priznati da je to danas vest! To sam ja, Ljiljana Peroš, a evo kako je sve počelo: