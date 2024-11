Influenserka koja je postala viralna zbog svojih video snimaka "Get Ready With Me" objavila je detalje svoje bolesti i u posthumnim snimku se oprostila od fanova.

Na početku snimka rekla je: „Imam terminalni rak i nažalost, do sada je moj život došao do kraja, a ja sam preminula. Ali želeo sam da uradim još jedno finale Get Ready With Me. Volim ovo da radim, i volim modu.'