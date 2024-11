"Nisam imao ni zdravstveni karton ali kad sam krenuo, pootvarao sam sve kartone. Svaki dan je bilo nešto beskrajno smešno. A ako i nije bilo smešno onda sam ga ja iskrivio da mi bude smešno. Znaš, kad imaš zdravstvene probleme, nebitno je da li si ti prihvatio ili nisi. Ti imaš određena ograničenja i ti i da hoćeš ne možeš. Nisam klonuo duhom nijednog trenutka, jednostavno nisam takav tip. To je deo porcije go*ana koju svako pojede, svako svoju naravno. Ali kad smo se već našli u tome ajde da vidimo šta je smešno. Mislim da je to prijalo i pacijentima oko mene koje sam beskrajno ložio u trenucima dosade, pa su me doktori zamolili da ne lupetam gluposti. Rekao sam im da doktoru skrenu pažnju da kad im bude radio karodtidu da im ne preseče žicu za onu stvar. Onda mi doktor rekao da im ne pričam to jer ne može da im objasni da nema nikakve žice za onu stvar. A pritom svi imaju po 80 godina i užasno su zabrinuti da li će imati erekciju. I kako da se ne smeješ", ispričao je Miletić.