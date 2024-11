Pol se pojavio u sedam epizoda popularne američke serije "One Tree Hill", koja se emitovala i bila veoma popularna i u Srbiji, a to mu je bio prvi glumački angažman. Reditelj serije je naglasio da je glumac bio velikodušan te mu je bilo zadovoljstvo raditi s njim. Ostala televizijska gostovanja uključivala su serije poput "Goode Behavior", "Dynasty", "The Walking Dead: World Beyond" i "Outer Banks".