Ukupno 31 animirani igrani film, 169 dokumentarnih i 85 međunarodnih igranih filmova ispunjavaju uslove za nominaciju ove sezone, potvrdila je Akademija filmske umetnosti i nauke. Neki od prijavljenih zemalja su Francuska ("Emilia Perez"), Brazil ("I'm Still Here") i Nemačka ("The Seed of the Sacred Fig").