Vest o smrti Milorada Madnića Mande na sceni potresla je njegove kolege, porodicu, ali i ceo region.

Glumac Milorad Mandić Manda iznenada je preminuo 15. juna 2016. godine na sceni UK "Vuk Karadžić" u Beogradu, kad mu je pozlilo za vreme predstave.

Na premijernom izvođenju dečije predstave "Petar Pan" dramskom umetniku je pozlilo nakon čega je predstava prekinuta. Glumac je kolima hitne pomoći prevezen u Urgentni centar, ali reanimacija nije uespela.

"Bila sam tu"

Damir Dervišagić

U momentu kad je pao na sceni, u prvom redu je sedela njegova supruga Anastasija Anja Mandić, sa njihovim sinom.

- Retko ko zna da smo na toj predstavi u prvom redu bili Andrija i ja. Uvek smo ga ljubili pred predstavu. Međutim, taj dan nismo stigli. Sedeli smo u prvom redu i kako sam gledala, on je pao sa broda, pomislila sam da je to smislio, kao pada u vodu. Međutim kad se nije pomerao videla sam da nešto nije u redu, tražila sam nekoga pogledom da mi potvrdi moje strepnje i videla Bobu Mićalović, koja je isto gledala sa decom predstavu, i ona me je zbunjeno gledala.

Aleksandar Jovanović

Znala sam da nešto ne valja. U tom trenutku sam sama skočila na scenu i želela da mu oči budu zatvorene. Međutim, njemu su bile otvorene i ja sam znala da nije dobro. Bila sam rastrojena između njega koji leži na sceni i Andrije koji je u prvom redu sve to posmatrao. Zatim oni navlače zavese i izvode decu iz sale, a ja ostajem unutra na sceni, dok mi dete od devet godina ostaje iza samo - ispričala je glumica svojevremeno u emisiji "Preživeli" na televiziji K1.

Kad je došla hitna pomoć, Anastasija je pozvala stariju decu svog supruga, a onda je odletela u bolnicu. Nažalost, lekari su joj saopštili da je Manda preminuo.

Ana Paunković

- U tom trenutku sam izletela i rekla mu da će sve da bude u redu, ja sam bila funkcionalna da znam gde mi je dete. Međutim, stigla je Hitna i videla sam da to dugo traje. Pozvala sam svu Mandinu decu i rekla da dođu, jer tati nije dobro. U međuvremenu sam počela da se mirim sa osećajem da će se nešto loše desiti - ispričala je glumica, pa je otkrila kako se borila u početku.

- Odmah sam uključila psihologe i za mene i za Andriju. Nisam htela da lažem sina koji je osećao da nešto nije u redu. Pitao me je 'Gde je tata?', a ja sam rekla šta imam da kažem. Taj njegov krik nikad neću zaboraviti, samo sam ga stegla i dala mu jastuk da udara što više može po njemu, a on je vikao da ne želi da živi i izbacio sve iz sebe. Kad je počeo da plače, bilo mi je lakše, da znam da se nije zaledio, već da tuguje.

"Moraš da svetliš za mene"

Boško Đorđević

Anja se svega dve nedelje nakon smrti muža vratila na scenu, a tu je situaciju opisala kao posebno stresnu.

- Prva predstava koju sam igrala je bila trauma za mene, to je bilo dve nedelje nakon njegove smrti. Mislila sam da sam danju u matriksu, a noću u limbu. Kako ja jedem, a njega nema, kako mogu da živim, a njega nema? Taj trenutak igranja "Rodoljubaca" je bio stvar odluke, tad sam odlučila da imam pravo da živim. Javljao se osećaj krivice i tuga, što je normalno, ali shvatite da univerzum ima plan i da se to svima dešava, onda vam se telo opusti i nastavite da živite.

ATA images

Mislim da je najbolje što sam plakala pred Andrijom jer je i on naučio da tuguje i da ima dane kad ne želi napolje i da je to redu. Takođe, pre toga, Andrija je odigrao ključnu ulogu, on mi je rekao "Znam da je ovo strašno, ali hoću da skineš ovo crno i da svetliš za mene", imao je samo devet godina. Isto jednom prilikom dok sam tupila i nisam htela da izađem napolje, rekao mi je "Šta bi ti tata rekao sada, pa izađi, malo promeni tu energiju" - istakla je glumica u svojoj ispovesti.

Kuma

Važan saveznik u toj borbi bila je i njena kuma, glumica Anđelka Stević Žugić, koja je publici dobro poznata i pod prezimenom Prpić.

Contrast Studios

- Anđelka je bila uporna i prva me izvukla napolje, i to na koncert, i tad je preživela sa mnom moj napad anksioznosti, šta ću ja na koncertu - iskrena je bila Anja u pomenutoj emisiji.

Sve za pozorište

Mandić je u trenutku smrti bio v.d. upravnik pozorišta “Boško Buha” i izborio se da se ovo pozorište obnovi posle 64 godine. Kako je njegova udovica otkrila tamo je provodio sate i dane.

Zorana Jevtić

- On je bio veliki radoholik i mislim da je previše sebe davao na poslu. Zato su ga njegova deca i bila željna. Kada je preuzeo funkciju v.d. upravnika u "Buhi", radio je dan i noć. Ode ujutru u 8 i ostane dok ne završi, do ponoći, a ujedno igra i predstave. Ja sam pokušavala da ga odgovorim, da ga urazumim da tako ne može dugoročno, ali sam na kraju odustala jer sam videla da je to neka njegova misija.

Ana Paunković

Na kraju sam mu kuvala i nosila ručak u pozorište, da ne bi više živeo na štapićima, a onda mi se pre nekog vremena desilo da me je vozio taksista, koji me je i tih dana svaki put vozio da mu odnesem ručak, i ispričao zanimljivu stvar. Rekao je kako ga je Manda jednom prilikom zamolio da stane pre kuće, da baci ručak u kontejner, da se ja ne bih uvredila - otkrila je svojevremeno Anja za "K1" TV.

