U naredne nedelje u domaće bioskope stiže film "Better Man" Majkla Grejsija, inovativna biografska priča o životu pop zvezde Robija Vilijamsa , ispričana na način koji niko ne očekuje! Pratimo popularnog pevača od detinjstva do slave, turbulentnih odnosa i borbi sa zavisnošću, uz neverovatne vizuelne efekte i emotivne scene.

- Za potrebe filma morali smo da reprodukujemo jedan od najvećih lajv događaja u Engleskoj - Vilijamsov koncert u Nebvortu iz 2003. godine. Snimanje je uključivalo logistički veoma komplikovane scene, koje su snimane sa 12 kamera, dronovima, dva krana nosivosti preko 100 tona, dva tehno krana, četiri telehendlera i četiri čeri pikera. Najveća scena sa statistima u Srbiji u poslednjih 30 godina obuhvatila je angažovanje velikog broja statista, koji su dolazili iz Beograda i okolnih gradova sa 50 autobusa. Na setu je bilo više od 350 članova filmske ekipe, a ketering je obezbeđivao obroke za 2.500 ljudi tokom ta tri dana snimanja. Reditelj Majkl Grejsi bio je oduševljen profesionalizmom i veštinom naših filmskih radnika, a isto mišljenje su delili i celokupan producentski i umetnički tim filma - kaže Sandra Đuričković iz produkcije "Work In Progress".

Rad na filmu "Better Man" na neki način je počeo još tokom snimanja ostvarenja "The Greatest Showman" 2016. godine. Tada je Hju Džekman stalno pominjao Robija Vilijamsa kao inspiraciju za svoj lik, PT Barnuma.

- Majkl me je pozvao dok je radio na filmu "The Greatest Showman". Hju Džekman je često pravio paralelu između sebe i mene u kontekstu svog lika PT Barnuma. Tako je Grejsi došao kod mene tražeći podršku za muziku i odmah smo se razumeli. Postali smo prijatelji. I tako se desio "Better Man" - kaže Vilijams.